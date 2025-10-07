«Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των παιδιών μου,φτάνει», ξέσπασμα Αντετοκούνμπο

Γιάννης Αντετοκούνμπο: ««Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου».

07 Οκτ. 2025 8:37
Ο άσος του NBA και διεθνής σούπερ σταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ανέβασε μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, απαιτώντας σεβασμό της ιδιωτικότητας της οικογένειάς του!

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας. Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».

