Σφοδρή κόντρα στη Βουλή για την ευλογιά αιγοπροβάτων – «Αποτύχατε παταγωδώς» vs «Τα εμβόλια δεν είναι εγκεκριμένα»

Σε έντονη πολιτική σύγκρουση εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστο Κέλλα και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη να ανταλλάσσουν βαριές αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το ζήτημα των εμβολιασμών.

Η κ. Λιακούλη κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση της κρίσης, τονίζοντας ότι δεν εξετάζεται ο τοπικός εμβολιασμός, παρά την εξάπλωση της νόσου. «Σας ξέφυγε απολύτως. Αποτύχατε και μάλιστα παταγωδώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα εμβόλια δεν είναι εγκεκριμένα»

Απαντώντας, ο Χρήστος Κέλλας υποστήριξε ότι κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό με τα διαθέσιμα εμβόλια, τα οποία χαρακτήρισε «αμφιβόλου ποιότητας» και χωρίς έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει 167 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτών, εκ των οποίων 62 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους λόγω της θανάτωσης ζώων.

«Κρύβεστε πίσω από το μη εγκεκριμένο»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τον εμβολιασμό επικαλούμενη τη μη έγκριση των εμβολίων, ενώ –όπως υποστήριξε– ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ είχε προειδοποιήσει για αυστηρά μέτρα αν δεν ληφθούν δράσεις. «Κρύβεστε πίσω από τον ισχυρισμό ότι είναι μη εγκεκριμένο το εμβόλιο», ανέφερε, κάνοντας λόγο για θανάτωση μισού εκατομμυρίου ζώων.

Ο κ. Κέλλας απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία απόκρυψη και ότι η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επιβάλλει τον εμβολιασμό, αλλά τον προτείνει ως συμπληρωματικό εργαλείο, προειδοποιώντας ότι μονομερής εφαρμογή εμβολιασμού θα μπορούσε να επιφέρει βαριές συνέπειες για τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας.

Η κόντρα συνεχίστηκε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί τη θέση της κυβέρνησης και να τονίζει ότι τα εμβόλια μπορούν να παρασχεθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων, θέτοντας εκ νέου ερωτήματα για την κυβερνητική στρατηγική.

