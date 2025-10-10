Σφοδρή σύγκρουση σε τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε σταματημένο αυτοκίνητο! ΦΩΤΟ

Τρομερό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (10/10/2025) την Εθνική Οδό Λαμίας–Αθηνών στο ύψος του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, φορτηγό – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – προσέκρουσε σε I.X, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ). Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να εκτιναχθεί πάνω στο στηθαίο του δρόμου.

Ο οδηγός του I.X, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι διερχόμενοι οδηγοί είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν τον τραυματία πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

