Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για το νομοσχέδιο ανάπτυξης και επιχειρείν

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι συνεχίζει την πορεία μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και του επιχειρείν, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι λείπει ένα συνεκτικό σχέδιο για το παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα.

Η συζήτηση άνοιξε με σαφή πολιτική γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία υπεραμύνθηκε του περιεχομένου του νομοσχεδίου, παρουσιάζοντάς το ως μια ευρεία δέσμη παρεμβάσεων που αγγίζει κρίσιμους κρίκους του αναπτυξιακού κύκλου. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν πολυμέτωπη κριτική, κάνοντας λόγο για αποσπασματικότητα, πολυνομία, απουσία οράματος και μετακύλιση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Η θέση της ΝΔ

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει μεθοδικά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που θα έχουν, όπως είπε, θετική επίδραση τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία. Σημείωσε ότι από την αρχή της κυβερνητικής θητείας η απλοποίηση της άσκησης οικονομικής δραστηριότητας αποτέλεσε βασικό πυλώνα πολιτικής, με στρατηγικό στόχο την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων.

Κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η αναπτυξιακή διαδικασία απαιτεί συνεχείς προσαρμογές στις νέες συνθήκες και ακριβώς σε αυτή τη λογική, όπως αναφέρθηκε, πατά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

ΠΑΣΟΚ: «Αχταρμάς» διατάξεων χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο

Από το ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Νικητιάδης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική, περιγράφοντας το νομοσχέδιο ως έναν «αχταρμά» ετερόκλητων ρυθμίσεων και διευθετήσεων. Υποστήριξε ότι πρόκειται για κακή νομοθέτηση, ενώ κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για ηχηρή σιωπή απέναντι στις ενστάσεις που έχουν ήδη διατυπωθεί.

Διαβάστε επίσης: Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας

Παράλληλα, συνέδεσε τη συζήτηση με τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις, λέγοντας ότι ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τον 13ο μισθό, την ίδια ώρα διαθέτει εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε ό,τι αφορά την ουσία του νομοσχεδίου, σημείωσε ότι απουσιάζει το όραμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση, ιδιαίτερα τη στιγμή που, όπως είπε, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης συγκεντρώνονται υπέρμετρα στην ενέργεια, αφήνοντας εκτός κρίσιμους τομείς της μεταποίησης και της πραγματικής οικονομίας.

Το ΠΑΣΟΚ πάντως ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει ορισμένες θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου, ζητώντας ταυτόχρονα από την κυβέρνηση να υιοθετήσει τροπολογίες του κόμματος για τον περιορισμό των τραπεζικών πρακτικών που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν τους πολίτες.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν αγγίζει την ουσία των μεταρρυθμίσεων

Ο Χάρης Μαμουλάκης, ως ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι το κόμμα του στηρίζει κάθε προσπάθεια απλούστευσης και μείωσης της γραφειοκρατίας, μόνο όμως εφόσον αυτή συνοδεύεται από προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της εργασίας, της ασφάλειας των εργαζομένων και ουσιαστικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι όροι δεν διασφαλίζονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως είπε ο κ. Μαμουλάκης, δεν δίνει απαντήσεις ούτε στο ζήτημα του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας ούτε στην ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει να συσσωρεύει υπερέσοδα, επιμένοντας σε υψηλή έμμεση φορολογία.

ΚΚΕ: Διευκολύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο

Από το ΚΚΕ, ο Χρήστος Τσοκάνης κινήθηκε σε σκληρό τόνο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ανακοινώνει ψίχουλα για τον λαό, ενώ αφήνει στο απυρόβλητο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως είπε, το νομοσχέδιο διευκολύνει το μεγάλο κεφάλαιο, επιταχύνει διαδικασίες και ανοίγει πεδία δραστηριότητας ακόμη και σε τομείς που μέχρι σήμερα είχαν πιο καθαρό δημόσιο ή κοινωνικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος επέκτεινε την κριτική του και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες απλοποιήσεις έχουν διαχρονικά λειτουργήσει υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και εις βάρος της ασφάλειας, της υγείας και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις λαϊκές αγορές, λέγοντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις είναι «δώρο άδωρο», αφού η κυβέρνηση δεν αγγίζει το βασικό πρόβλημα της τεκμαρτής φορολόγησης που, όπως είπε, σπρώχνει τους ανθρώπους της λαϊκής εκτός αγοράς.

Ελληνική Λύση: Επιτάχυνση χωρίς εγγυήσεις

Ο Στέλιος Φωτόπουλος, ως ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο αποτυπώνει μια προβληματική λογική επιτάχυνσης χωρίς επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και χωρίς σαφείς κανόνες. Υποστήριξε ότι η λεγόμενη απλοποίηση δεν πρόκειται να ωφελήσει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και κατήγγειλε απουσία πρόβλεψης για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στο ίδιο πνεύμα, έκανε ειδική αναφορά στο ψηφιακό δελτίο αποστολής, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του θα πιέσει μικροεπιτηδευματίες, αγρότες και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, που παρενέβη στη συζήτηση, στάθηκε ιδιαίτερα στην πολυνομία, λέγοντας ότι αντί να υπάρξει κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις επενδύσεις, έρχονται νέες διατάξεις που κάνουν τα πράγματα δυσκολότερα, με στόχο -όπως ανέφερε- και την είσπραξη περισσότερων παραβόλων από το κράτος.

Νέα Αριστερά και Πλεύση: Δημόσιες αρμοδιότητες και ιδιωτικοποίηση ευθυνών

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, από τη Νέα Αριστερά, έδωσε ιδεολογικό και πολιτικό βάθος στην κριτική του, λέγοντας ότι ο παραγωγικός μετασχηματισμός που επαγγέλλεται η κυβέρνηση στην πράξη σημαίνει μεταφορά δημόσιων δομών και υπηρεσιών από το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής σε σχήματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στο κέρδος.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι το νομοσχέδιο παραχωρεί ελεγκτικές αρμοδιότητες, που θα έπρεπε να ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους, σε ιδιώτες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Τζώρτζια Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία χαρακτήρισε τη λεγόμενη απλούστευση διαδικασιών επικοινωνιακό τέχνασμα. Όπως υποστήριξε, στην πραγματικότητα πρόκειται για θεσμική υποχώρηση του κράτους και μετακύλιση ευθυνών στους ιδιώτες, με αποτέλεσμα ένα σύστημα που παραμένει ασφυκτικό για τον μικρό επιχειρηματία και πολύ πιο ευέλικτο για τους ισχυρούς.

Νίκη: Θετική κατεύθυνση, αλλά χωρίς συνοχή

Ο Κομνηνός Δελβερούδης από τη Νίκη είπε ότι το νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση, αλλά δεν συνιστά ένα συνεκτικό σχέδιο μεταρρύθμισης. Όπως ανέφερε, πρόκειται περισσότερο για συρραφή επιμέρους διατάξεων που εντείνουν την πολυνομία, μεταφέροντας τελικά το βάρος της πολυπλοκότητας στον απλό επιχειρηματία.

Άσκησε επίσης κριτική σε ρυθμίσεις που αφορούν κοινωνικές δομές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και βρεφονηπιακούς σταθμούς, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Επιθεώρηση Εργασίας, μιλώντας για συστηματική υποβάθμισή της.

Στο φόντο η μάχη για το παραγωγικό μοντέλο

Η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης ξεπερνά το στενό πεδίο των τεχνικών ρυθμίσεων και αγγίζει ευθέως τη μεγάλη πολιτική σύγκρουση για το πώς αντιλαμβάνεται κάθε πλευρά την ανάπτυξη και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, περιορίζουν τη γραφειοκρατία και δημιουργούν καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον. Η αντιπολίτευση, αντίθετα, βλέπει πίσω από τις διατάξεις αυτές μια ακόμη προσπάθεια απορρύθμισης, εξυπηρέτησης ισχυρών συμφερόντων και απουσίας πραγματικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



