Σία Αναγνωστοπούλου: «Όχι λαθροχειρίες και υποκριτικές απολογίες»

Διαβάστε όλη τη δήλωση της βουλευτού Αχαΐας και Τομεάρχη Πολιτισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σίας Αναγνωστοπούλου σχετικά με την παραποίηση από το ΥΠΠΟΑ της Διακήρυξης των υπουργών Πολιτισμού, Οπτικοακουστικών Μέσων και Μέσων Ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η υπουργός Πολιτισμού για μία ακόμα φορά πρωταγωνιστεί σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο. Σε επίσημο δελτίο τύπου του υπουργείου (7.3.2022) παραποίησε την απόφαση των υπουργών Πολιτισμού, Οπτικοακουστικών και Ενημερωτικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία. Η παραποίηση είχε έναν και μόνο στόχο: να εμφανίσει την άστοχη απόφασή της για απαγόρευση των ρωσικών πολιτιστικών οργανισμών ως κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κανένα σημείο της απόφασης των υπουργών Πολιτισμού, Οπτικοακουστικών και Ενημερωτικών Μέσων δεν υπήρχε καμία τέτοια αναφορά. Η διακήρυξη των Ευρωπαίων υπουργών -απολύτως εύλογα- εκφράζει την αυτονόητη αλληλεγγύη στους Ουκρανούς δημιουργούς και καλλιτέχνες.

Στη συνέχεια, όταν η λαθροχειρία της έγινε φανερή, η κ. Μενδώνη έσπευσε να κάνει αυτό που συνηθίζει: να φορτώσει αλλού την ευθύνη και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο Τύπου του υπουργείου.

Ας είμαστε σοβαροί. Η αναγνώριση ενός τόσο σοβαρού ατοπήματος, που αφορά έναν πόλεμο και όχι ένα ορθογραφικό λάθος, απαιτεί έμπρακτη ανάληψη ευθύνης και τα ανάλογα μέτρα.

Η κ. Μενδώνη επιχείρησε να παραπληροφορήσει την ελληνική κοινή γνώμη. Κατασκεύασε fake news για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικά συμφέροντα. Εξέθεσε τη χώρα σε μία κρίσιμη στιγμή. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την ίδια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία από την πρώτη στιγμή καταδίκασε απερίφραστα τη ρωσική εισβολή και στηρίζει κάθε φωνή ενάντια στον πόλεμο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους Ρώσους καλλιτέχνες που θαρραλέα καταγγέλλουν την εισβολή, εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους Ουκρανούς καλλιτέχνες που ζουν τις τραυματικές συνέπειες ενός καταστροφικού πολέμου.

Καλούμε όλους και όλες να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού τον Πολιτισμό από αυτούς που επιδιώκουν να τον μετατρέψουν σε μηχανισμό προώθησης αποκλεισμών και να τον υποτάξουν στη μηχανική του πολέμου.

Η διακήρυξη των ευρωπαίων υπουργών αναφέρει: «Recalling the importance of art, culture and cultural cooperation for promoting peace, dialogue, respect, tolerance and mutual understanding among peoples».

Αυτός ο στόχος απαιτεί αρχές και εντιμότητα.

Όχι λαθροχειρίες και υποκριτικές απολογίες.»