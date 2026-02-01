Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε»

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μεταφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ.

01 Φεβ. 2026 13:59
Pelop News

Η Σία Κοσιώνη αναρρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο και όπως φαίνεται μετράει αντίστροφα για να πάρει το πολυπόθητο εξιτήριο και να επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ περιμένει τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων που θα κάνει, για να μάθει αν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Δίπλα της βρίσκεται διαρκώς ο Κώστας Μπακογιάννης, με την δημοσιογράφο να παραμένει σταθερά αισιόδοξη.

Στην ανάρτηση που έκανε την Κυριακή (01-02-2026) η Σία Κοσιώνη έγραψε χαρακτηριστικά για την περιπέτεια υγείας της: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε». Η ίδια αισθάνεται καθημερινά όλο και καλύτερα. Την αγωνία των δικών της ανθρώπων, έχει διαδεχτεί πλέον η ανακούφιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Στόχος της ιατρικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί εάν η κλινική της εικόνα επιτρέπει την έκδοση εξιτηρίου, ώστε η Σία Κοσιώνη να μπορέσει να συνεχίσει την αποθεραπεία της στο σπίτι. Μέχρι τότε εξακολουθεί να βρίσκεται σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου.

