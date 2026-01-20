Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία: Στους 40 οι νεκροί, σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια, φόβοι για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

Στην Ισπανία συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ κοντά στην πόλη Ανταμούς (Adamuz) της επαρχίας Κόρδοβα. Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν τρία βαγόνια του τρένου Iryo, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν και εισήλθαν στην αντίθετη γραμμή, όπου συγκρούστηκαν μετωπικά με τρένο Alvia της Renfe που κατευθυνόταν από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 40, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 150. Από αυτούς, 41 παραμένουν νοσηλευόμενοι, με 12 (συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου) να νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι αρχές έχουν λάβει 43 καταγγελίες για αγνοούμενους, ωστόσο εκτιμάται ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να βρίσκονται μεταξύ των νεκρών ή των τραυματιών που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

BREAKING UPDATE: Earlier reports of a high-speed train incident in southern Spain have now been confirmed as far more deadly. 🇪🇸🙏🏾 Authorities say at least 21 people are dead and over 100 others injured after two high-speed trains collided. New footage shows passengers escaping… https://t.co/39hR0JjXCH pic.twitter.com/jjaN8MJrB0 — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) January 19, 2026

Στο τρένο Iryo επέβαιναν περίπου 300 άτομα, ενώ στο Alvia περίπου 184. Ο συνολικός αριθμός επιβατών και στα δύο τρένα ανέρχεται σε 527 άτομα. Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνεχίζονται, με ιδιαίτερες δυσκολίες στα βαγόνια του Alvia που έπεσαν σε πρανές ύψους περίπου 4 μέτρων. Οι αρχές αναφέρουν ότι τρεις σοροί παραμένουν εγκλωβισμένες στα συντρίμμια και ενδέχεται να εντοπιστούν περισσότεροι νεκροί μετά την απομάκρυνση των βαγονιών.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων προχωρά στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Κόρδοβας, όπου έχουν μεταφερθεί 37 σοροί. Έχουν διενεργηθεί 23 νεκροψίες και πέντε θύματα έχουν ταυτοποιηθεί μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η Γκουαρντιά Σιβίλ έχει ανοίξει γραφεία σε Κόρδοβα, Μαδρίτη, Μάλαγα, Σεβίλλη και Ουέλβα για τη συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς.

Οι έρευνες για τα αίτια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF). Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν σε σπασμένο τμήμα της σιδηροτροχιάς (πιθανότατα λόγω ελαττωματικής συγκόλλησης), ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό ήταν η αιτία ή αποτέλεσμα του εκτροχιασμού.

New video reveals the aftermath of a deadly train crash in southern Spain that killed 39 people and injured more than 100. One train derailed and was then struck by an oncoming train. pic.twitter.com/TB4Q7b5Im1 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 19, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά ασυνήθιστο», καθώς το τρένο Iryo ήταν νεότερο των τεσσάρων ετών και η γραμμή είχε ανακαινιστεί τον Μάιο του 2025. Ο πρόεδρος της Renfe απέκλεισε υπέρβαση ταχύτητας ή ανθρώπινο λάθος.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος, κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και δεσμεύτηκε για «πλήρη διαφάνεια» στις έρευνες. Η γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας παραμένει κλειστή, με αναμενόμενη επαναλειτουργία μετά τον επόμενο μήνα.

