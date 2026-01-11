Σίγουρος ένας πρώην επικεφαλής της MI6: «Δεν είναι πάντα ο Πούτιν. Είναι και σωσίες του»!

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες για να αποφεύγει δολοφονίες, στο πλαίσιο ενός αυστηρού ρωσικού πρωτοκόλλου ασφαλείας, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun, πρώην επικεφαλής της MI6.

Ο σερ Ρίτσαρντ Ντίρλαβ χαρακτήρισε ως «αξιόπιστες» πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες στις δημόσιες εμφανίσεις του Πούτιν, λόγω φόβων για δολοφονία, εμφανίζονται σωσίες του.

Η φημολογία ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, μαζί και οι φήμες για προβλήματα υγείας του. Τώρα, νέες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας δίνουν νέα βαρύτητα στη θεωρία.

Ο σερ Ρίτσαρντ δήλωσε στην The Sun: «Υπάρχουν περιπτώσεις, εξαρτάται από τις συνθήκες, όπου, για λόγους ασφαλείας, σίγουρα θα χρησιμοποιούσε σωσία. Είναι σχεδόν ένα φυσιολογικό μέτρο ασφαλείας για κάποιον σαν τον Πούτιν, που αποτελεί στόχο υψηλού προφίλ.

Να έχετε υπόψη ότι οι δολοφονίες αποτελούν ένα αρκετά συνηθισμένο στοιχείο της ρωσικής πολιτικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

Δυτικοί αξιωματούχοι και ειδικοί ασφαλείας εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι αυτοί έχουν ενταθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι μπορεί να πλήξει βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες στο Κρεμλίνο για την ευαλωτότητα του Πούτιν, ιδίως σε υπαίθριες εκδηλώσεις ή σε περιβάλλοντα με χαλαρότερο έλεγχο.

Ο σερ Ρίτσαρντ πρόσθεσε: «Θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει στόχο drones για τους Ουκρανούς, αν γνώριζαν ακριβώς πού βρίσκεται και πότε. Γι’ αυτό θεωρώ απολύτως λογικό, σε ορισμένες περιστάσεις, να χρησιμοποιεί σωσία».

Αν και το Κρεμλίνο απορρίπτει σταθερά τέτοιους ισχυρισμούς ως θεωρίες συνωμοσίας, πρόσφατα ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν αυστηροποιήσει τα πρωτόκολλα γύρω από τις μετακινήσεις του προέδρου.

Και οι εμφανίσεις του Πούτιν έχουν γίνει ολοένα και πιο σκηνοθετημένες, περνώντας μέσα από έντονο φιλτράρισμα των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον σερ Ρίτσαρντ, οι σωσίες δεν θα χρησιμοποιούνταν σε διπλωματικές επαφές εκ του σύνεγγυς ή σε κρίσιμες συναντήσεις.

«Οι στιγμές στις οποίες θα χρησιμοποιούνταν σωσίας δεν θα ήταν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις» παρατήρησε.

«Αλλά, ας πούμε, αν κάποιος περπατά σε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων ή επισκέπτεται μια παιδική χαρά, ιδίως αν πρόκειται για υπαίθρια εκδήλωση και ο Τύπος βρίσκεται σε απόσταση. Εκεί υπάρχει ζήτημα ασφάλειας.

»Δεν μπορείς να είσαι βέβαιος ότι ελέγχεις πλήρως το περιβάλλον, ιδιαίτερα απέναντι σε επίθεση με drone.

»Αυτές είναι οι περιστάσεις στις οποίες ο Πούτιν θα χρησιμοποιούσε σωσία».

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι αρκετοί άνδρες με παρόμοια σωματοδομή, βάδισμα και δομή προσώπου με τον Πούτιν έχουν εκπαιδευτεί ώστε να εμφανίζονται στη θέση του.

Το 2023, έγκυρη έκθεση του μεγάλου ιαπωνικού τηλεοπτικού δικτύου TBS χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να εξετάσει την αναγνώριση προσώπου και τις κινήσεις σώματος.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός Πούτιν φιλοξένησε τη φετινή παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία, όμως ένας διαφορετικός Πούτιν ενδέχεται να είχε επιθεωρήσει τη Γέφυρα της Κριμαίας 11 μήνες νωρίτερα.

Η τεχνολογία AI βρήκε αντιστοιχία μόλις 53%.

Το TBS ανέφερε: «Οι ειδικοί στην αναγνώριση προσώπου θα χαρακτήριζαν αυτό το αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως «μη αντιστοιχία», γεγονός που μας οδηγεί στην υπόθεση ότι θα μπορούσε να πρόκειται για σωσία».

Μια άλλη εμφάνιση του Πούτιν, στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, στη Μαριούπολη, τον Μάρτιο, έδωσε μόλις 40% αντιστοιχία.

Και φωτογραφίες του Πούτιν στην Κριμαία παρήγαγαν ακόμη χαμηλότερο δείκτη ομοιότητας, μόλις 18%.

Η έκθεση κατέληγε: «Η ανάλυση των ειδικών καταδεικνύει ξεκάθαρα υψηλή πιθανότητα ύπαρξης τουλάχιστον δύο σωσιών».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, αντιστράτηγο Κίριλο Μπουντάνοφ, ο Πούτιν έχει στο παρελθόν στείλει σωσίες σε ταξίδια, λόγω φόβων για τη ζωή του.

Όπως είπε, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν σωσίες για «εξοικονόμηση χρόνου του ηγέτη» και επειδή «εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος, είναι προτιμότερο να ρισκάρει ο σωσίας».

Ο Μπουντάνοφ δεν έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πού πιστεύει ότι χρησιμοποιήθηκε σωσίας.

Σε συνέντευξή του στην The Sun, ο Βίκτορ Αντρούσιβ, λοχαγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, υποστήριξε επίσης τους ισχυρισμούς.

Ο κ. Αντρούσιβ, πρώην σύμβουλος του επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό, σε ορισμένες περιστάσεις, ο Πούτιν να χρησιμοποιεί σωσία».

