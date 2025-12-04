Σικάγο: Φάτνη-μήνυμα για τους μετανάστες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Η εκκλησία επιμένει στο «ριζοσπαστικό» έργο

Μια φάτνη που παραπέμπει σε επιχειρήσεις της ICE, με τον Ιησού δεμένο και τη Μαρία με μάσκα δακρυγόνων, έχει διχάσει την κοινότητα στο Σικάγο. Η εκκλησία που τη δημιούργησε υπερασπίζεται την επιλογή της, τονίζοντας τον παραλληλισμό ανάμεσα στη φυγή της Αγίας Οικογένειας και τις σύγχρονες μεταναστευτικές πολιτικές.

Σικάγο: Φάτνη-μήνυμα για τους μετανάστες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων - Η εκκλησία επιμένει στο «ριζοσπαστικό» έργο
04 Δεκ. 2025 14:49
Pelop News

Μια πρωτότυπη και βαθιά πολιτικοποιημένη φάτνη που στήθηκε στην Lake Street Church of Evanston στο Σικάγο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς επιχειρεί να συνδέσει τη γέννηση του Ιησού με τη σύγχρονη πραγματικότητα των μεταναστών που κρατούνται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE).

Στη σύνθεση, η Παναγία εμφανίζεται με αντιασφυξιογόνα μάσκα, το Θείο Βρέφος με δεμένα χέρια και τυλιγμένο σε θερμική κουβέρτα, ενώ οι «Ρωμαίοι εκατόνταρχοι» έχουν αντικατασταθεί από φιγούρες που φορούν μάσκες και γιλέκα με τη λέξη «ICE». Η εικόνα παραπέμπει ευθέως σε συνθήκες κράτησης μεταναστών στα αμερικανικά σύνορα.

Η εκκλησία, παρουσιάζοντας τη φάτνη στις 25 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι η εγκατάσταση αναπλαισιώνει τη γνωστή βιβλική σκηνή ως μια ιστορία αναγκαστικού χωρισμού οικογένειας, επιδιώκοντας να προκαλέσει διάλογο για το «τι σημαίνει πραγματικά καταφύγιο σήμερα». «Η Αγία Οικογένεια ήταν πρόσφυγες. Αυτό δεν είναι πολιτική ερμηνεία, είναι πραγματικότητα της παράδοσης μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σικάγο: Φάτνη-μήνυμα για τους μετανάστες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων - Η εκκλησία επιμένει στο «ριζοσπαστικό» έργο

Ο πάστορας Michael Woolf, γνωστός για τις δημόσιες διαμαρτυρίες του κατά της ICE, δήλωσε στο NBC Chicago ότι ο μικρός Ιησούς απεικονίζεται με δεμένα χέρια «επειδή αυτό συνέβη πραγματικά στην πόλη μας». Η αναπληρώτρια πάστορας Jillian Westerfield, που επιμελήθηκε τη φάτνη, εξήγησε ότι εμπνεύστηκε από τις συνέπειες της επιχείρησης Operation Midway Blitz, κατά την οποία κρατήθηκαν εκατοντάδες μετανάστες στο Σικάγο.

«Για μένα, το πρόσωπο του Χριστού βρίσκεται στους ανθρώπους που υποφέρουν», είπε, επισημαίνοντας ότι η εκκλησία θεωρεί πως η εγκατάσταση αποτυπώνει εύγλωττα τις ιστορίες της Βίβλου μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο.

Ωστόσο, όχι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής συμφώνησαν με το μήνυμα. Η μάσκα της Παναγίας και οι πλαστικές χειροπέδες του βρέφους αφαιρέθηκαν από άγνωστους, γεγονός που έφερε νέα ένταση στην κοινότητα. Ο Woolf κάλεσε τα μέλη της εκκλησίας και τους κατοίκους να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της φάτνης στην αρχική της μορφή το Σάββατο.

Παρά την κριτική, η εκκλησία δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Αν κάποιος ενοχληθεί, ελπίζουμε να αναρωτηθεί γιατί. Η συνείδηση είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:32 Η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας στην Τουρκία: Δεν αγνοούμε το «casus belli»
16:32 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «32»
16:24 Επικίνδυνα emojis: Τι κρύβεται πίσω από τα αθώα σύμβολα που ανταλλάσσουν τα παιδιά
16:16 Επίθεση γραφείο Βαρτζόπουλου: Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες
16:05 Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στην Αττική, που αλλού δεν θα λειτουργήσουν
16:02 Η προσευχή της Ρίτα Γουίλσον στον Άγιο Φανούριο και η φανουρόπιτα ΦΩΤΟ
15:56 Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τη σύλληψή της
15:48 Η Μαρία Κάλλας υψώνεται πάνω από την Καλαμάτα: Η νέα τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου στις 10 κορυφαίες του κόσμου
15:48 Απεβίωσε ο θρυλικός κιθαρίστας Στιβ Κρόπερ ΒΙΝΤΕΟ
15:36 «Επνιξε» Λακωνία, Ζάκυνθο, Λίνδο και Ιεράπετρα η κακοκαιρία «Byron» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
15:24 ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για την κλούβα που εμβόλισε τρακτέρ στις Σέρρες ΒΙΝΤΕΟ
15:13 Λουκάς Θάνος – Jazzburger: Το χαμένο soundtrack μιας ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ και τώρα ξαναζεί σε βινύλιο από την Veego Records
15:13 Τροχαίο Λούτσα: Τα λόγια του 29χρονου πριν την προφυλάκιση του
15:01 Ο Δήμος Ήλιδας στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων της Ηλείας
15:00 Πάτρα – Οδός Ομήρου: Μια γειτονιά «βυθίζεται»
14:56 Βρετανική έρευνα «δείχνει» Πούτιν για τη δηλητηρίαση Σκριπάλ: Επιχείρηση-επίδειξη ισχύος της Ρωσίας
14:49 Σικάγο: Φάτνη-μήνυμα για τους μετανάστες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Η εκκλησία επιμένει στο «ριζοσπαστικό» έργο
14:45 Λάρισα: Αναβολή στη δίκη των δύο αγροτών – «Θα επιστρέψουμε με τρακτέρ στις 15/12», λένε οι συνάδελφοί τους ΒΙΝΤΕΟ
14:42 Υπόθεση Μογκερίνι: Δεκάωρη ανάκριση, κατηγορίες για διαφθορά και η πρώτη αντίδραση της πρώην επικεφαλής της ΕΕ
14:38 Πάτρα: Πιστώθηκαν 41.331 ευρώ στους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου – Η νέα επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ