Σικάγο: Φάτνη-μήνυμα για τους μετανάστες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Η εκκλησία επιμένει στο «ριζοσπαστικό» έργο

Μια πρωτότυπη και βαθιά πολιτικοποιημένη φάτνη που στήθηκε στην Lake Street Church of Evanston στο Σικάγο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς επιχειρεί να συνδέσει τη γέννηση του Ιησού με τη σύγχρονη πραγματικότητα των μεταναστών που κρατούνται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE).

Στη σύνθεση, η Παναγία εμφανίζεται με αντιασφυξιογόνα μάσκα, το Θείο Βρέφος με δεμένα χέρια και τυλιγμένο σε θερμική κουβέρτα, ενώ οι «Ρωμαίοι εκατόνταρχοι» έχουν αντικατασταθεί από φιγούρες που φορούν μάσκες και γιλέκα με τη λέξη «ICE». Η εικόνα παραπέμπει ευθέως σε συνθήκες κράτησης μεταναστών στα αμερικανικά σύνορα.

Η εκκλησία, παρουσιάζοντας τη φάτνη στις 25 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι η εγκατάσταση αναπλαισιώνει τη γνωστή βιβλική σκηνή ως μια ιστορία αναγκαστικού χωρισμού οικογένειας, επιδιώκοντας να προκαλέσει διάλογο για το «τι σημαίνει πραγματικά καταφύγιο σήμερα». «Η Αγία Οικογένεια ήταν πρόσφυγες. Αυτό δεν είναι πολιτική ερμηνεία, είναι πραγματικότητα της παράδοσης μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο πάστορας Michael Woolf, γνωστός για τις δημόσιες διαμαρτυρίες του κατά της ICE, δήλωσε στο NBC Chicago ότι ο μικρός Ιησούς απεικονίζεται με δεμένα χέρια «επειδή αυτό συνέβη πραγματικά στην πόλη μας». Η αναπληρώτρια πάστορας Jillian Westerfield, που επιμελήθηκε τη φάτνη, εξήγησε ότι εμπνεύστηκε από τις συνέπειες της επιχείρησης Operation Midway Blitz, κατά την οποία κρατήθηκαν εκατοντάδες μετανάστες στο Σικάγο.

«Για μένα, το πρόσωπο του Χριστού βρίσκεται στους ανθρώπους που υποφέρουν», είπε, επισημαίνοντας ότι η εκκλησία θεωρεί πως η εγκατάσταση αποτυπώνει εύγλωττα τις ιστορίες της Βίβλου μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο.

Ωστόσο, όχι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής συμφώνησαν με το μήνυμα. Η μάσκα της Παναγίας και οι πλαστικές χειροπέδες του βρέφους αφαιρέθηκαν από άγνωστους, γεγονός που έφερε νέα ένταση στην κοινότητα. Ο Woolf κάλεσε τα μέλη της εκκλησίας και τους κατοίκους να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της φάτνης στην αρχική της μορφή το Σάββατο.

Παρά την κριτική, η εκκλησία δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Αν κάποιος ενοχληθεί, ελπίζουμε να αναρωτηθεί γιατί. Η συνείδηση είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



