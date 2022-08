Σιλβέστερ Σταλόνε: Παίρνει διαζύγιο – Η σύζυγός του κατέθεσε την αίτηση 

Ύστερα από 25 χρόνια γάμου η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζένιφερ Φλάβιν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Το ζευγάρι περνάει εδώ και καιρό κρίση στον γάμο του, με μερικές πρόσφατες φωτογραφίες του ηθοποιού να επιβεβαιώνουν αυτό που ο ίδιος αρνείται.

Ο 76χρονος σταρ του Χόλιγουντ είχε ψηλά στο χέρι του ένα τατουάζ με τη σύζυγό του, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Μάλιστα, το αντικατέστησε με τη μορφή του σκύλου του. Αν και τα δημοσιεύματα θέλουν εδώ και καιρό το ζευγάρι να χωρίζει, ο εκπρόσωπος του ηθοποιού μέχρι πρόσφατα, αρνούνταν τις φήμες.

Sylvester Stallone gets tattoo of wife Jennifer Flavin COVERED UP https://t.co/6zyCS29Hr8

— Jackie Lumbasi (@JackieLumbasi) August 23, 2022