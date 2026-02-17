Σημαντική δικαστική απόφαση για τηλεφωνικές προωθήσεις: 50.000 ευρώ αποζημίωση για παράνομες κλήσεις

Το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς (401/2025) έκρινε ότι η παραβίαση της άρνησης ενός πολίτη σε τηλεφωνικές προωθήσεις επιφέρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες, επιδικάζοντας 50.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη σε υπόθεση παράνομων διαφημιστικών κλήσεων.

Το περιστατικό: Εγγραφή στο «Μητρώο 11» και συνεχείς κλήσεις

Ο ενάγων, ασφαλιστικός πράκτορας, είχε από τις 22 Φεβρουαρίου 2023 εγγραφεί στο «Μητρώο 11» του Ν. 3471/2006, απαγορεύοντας τη χρήση των στοιχείων του για εμπορικές προωθήσεις. Παρ’ όλα αυτά, μεταξύ 10 Μαρτίου και 26 Ιουνίου 2023 δέχθηκε πέντε επαναλαμβανόμενες κλήσεις που προωθούσαν υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι κλήσεις πραγματοποιούνταν από εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης που συνεργαζόταν με την εναγόμενη επιχείρηση για την ενημέρωση και προγραμματισμό ραντεβού πελατών.

Η νομική μάχη: Διεκδίκηση 10.000 ευρώ ανά παραβίαση

Ο ενάγων υποστήριξε ότι οι κλήσεις προσέβαλαν την προσωπικότητά του και το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή και στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση, διεκδικώντας 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση – συνολικά 50.000 ευρώ.

Το Εφετείο, επικαλούμενο και νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 564/2024), τόνισε ότι το κατώτατο όριο αποζημίωσης ανά παράβαση διασφαλίζει ουσιαστική προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα απέναντι σε οικονομικά ισχυρές επιχειρήσεις.

Απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί της εταιρείας

Το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν τήρησε τον απαραίτητο έλεγχο των μητρώων και αγνόησε την εγγραφή του αριθμού στο «Μητρώο 11». Επίσης, δεν έγινε δεκτό το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε άμεση συμβατική σχέση, καθώς η εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης ενεργούσε ως προστηθείσα για λογαριασμό της επιχείρησης.

Ο ισχυρισμός περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος απορρίφθηκε, καθώς ο πολίτης δεν υποχρεούται να δεχθεί ούτε πέντε κλήσεις όταν έχει δηλώσει ρητά «όχι».

Τελική κρίση: Το «Μητρώο 11» δεσμεύει

Το Εφετείο επέβαλε αποζημίωση 50.000 ευρώ για πέντε παραβάσεις, καθορίζοντας το κατώτατο νόμιμο όριο των 10.000 ευρώ ανά κλήση.

Η απόφαση στέλνει σαφές μήνυμα στις εταιρείες τηλεφωνικής προώθησης: η εγγραφή στο «Μητρώο 11» δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά νομική υποχρέωση, η παραβίαση της οποίας έχει ουσιαστικό και οικονομικό κόστος.

