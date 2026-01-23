Σήμερα η δίκη για την υπόθεση βιασμού 12χρονης στον Κολωνό

Στο Εφετείο εκδικάζεται σήμερα Παρασκευη 23/01/2026, ηυπόθεσης βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό, στην οποία αναμένεται να δικαστούν 20 κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι σε πρώτο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Μεταξύ εκείνων που αναμένεται να καθίσουν ξανά στο εδώλιο βρίσκεται ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος, καθώς και η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού, η οποία δικάζεται εκ νέου μετά την έφεση της Εισαγγελίας Εφετών κατά της αθωωτικής απόφασης, επισημαίνοντας πλημμελή αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων.

Οι καταγγελίες έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2022 και πρόκειται για μια από τις ελάχιστες υποθέσεις τέτοιου είδους σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιού που ήρθε στη δημοσιότητα. Για την υπόθεση είχαν σχηματιστεί δυο δικογραφίες, οι οποίες αριθμούσαν 26 και 17 κατηγορούμενους αντίστοιχα. Τα πρωτόδικα δικαστήρια που εκδικάστηκαν το 2024 έκριναν ένοχους 20 κατηγορούμενους από την πρώτη δικογραφία και 11 από τη δεύτερη.

Σε ανάρτησή του ο αδερφός της 12χρονης καλεί «όλες, όλους και όλα να είναι στο πλευρό τους για να σταθούν όρθιοι απέναντι σε ένα σύστημα που γεννά και θρέφει την πατριαρχική βία».

«Για ακόμη μία φορά, ξανασέρνουν τη μητέρα μας στα δικαστήρια. Παρόλο που έχει αθωωθεί από όλες τις κατηγορίες. Η εισαγγελέας Ελένη Μαρία Νικολού την ξαναπάει στο εφετείο, με τις ίδιες κατηγορίες, με τον ίδιο στόχο: να ξεπλύνουν και να συγκαλύψουν τον παιδοβιαστή και μαστροπό», γράφει.



