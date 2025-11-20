Σήμερα η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα, Πέμπτη 20/11/2025 η δίκη για την υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου, τέσσερα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, όπως ήταν η αρχική δίωξη που τους απαγγέλθηκε.

Ποιοι θα κάτσουν στο εδώλιο

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος-μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος (ο τελευταίος για απλή συνέργεια). Μετά τις απολογίες τους πέρσι τον Δεκέμβριο στην ανακρίτρια Χαλκιδικής είχε αποφασιστεί η προφυλάκιση του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το πολυσέλιδο βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται σε εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο του 19χρονου. Όπως προέκυψε από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, η οποία διεξήχθη κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας, το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων, δίχως να διαθέτει τεχνικό φάκελο και στοιχεία κατασκευαστή, αλλά και γενικότερα δίχως εχέγγυο ή πρότυπο ασφαλείας κατασκευαστή.

Το κατηγορητήριο απαριθμεί, εξάλλου, συνολικά δέκα αστοχίες – δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές, συνδεόμενες με το μοιραίο παιχνίδι, ενώ, εκτός από την ακαταλληλότητά του, περιγράφει μία σειρά από παραλείψεις που συνδέονται με τη λειτουργία και τους όρους ασφαλείας αυτού. Οι παραλείψεις, όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο, είναι οι εξής:

-η μη αντικατάσταση των μεταλλικών δομών του αμαξιδίου, λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, που είχαν υποστεί, διάβρωση που θα μπορούσε να διαπιστωθεί μακροσκοπικά «διά γυμνού οφθαλμού» σε έναν οπτικό έλεγχο

-δεν λήφθηκε μέριμνα, ώστε να υπάρχει ρυθμιστής ταχύτητας (κόφτης), προκειμένου να μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου, όπως συνέβη εν προκειμένω

-δεν ορίστηκαν σαφή βιομετρικά όρια για τους χρήστες, βάσει της κατάστασής του

ακατάλληλη εκπαίδευση του χειριστή

-μη έλεγχος κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για να λάβει πιστοποιητικό έγκρισης

-δεν έγινε οποιαδήποτε δοκιμή ή οπτικός έλεγχος από πιστοποιημένο προσωπικό και όπου απαιτείτο, από αδειοδοτημένο προσωπικό, του οποίου η τεχνική επάρκεια καθορίζεται βάσει νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσά τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Ύστερα από αναβολή που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα, η δίκη αυτή προσδιορίστηκε για τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

