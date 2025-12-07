Σήμερα η μάχη του ΑΟ Αιγιαλέων με την ΑΕΚ

Σήμερα το απόγευμα (19.30) θα γίνει το παιχνίδι της ομάδας βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων με την ΑΕΚ που θα ρίξει την αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής.

Ο αγώνας αρχικά ήταν ορισμένος να γίνει χθες, εν τούτοις μετά από αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. η οποία δεν μπορούσε να καλύψει την φύλαξη λόγω παράλληλων εκδηλώσεων, ο αγώνας μετατέθηκε για σήμερα.

Το θετικό για τον προπονητή Γιάννη Λιβαθηνό είναι τι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους με την ομάδα του ΑΙγίου να ψάχνει τη νίκη για να παραμείνει στη 2η θέση της βαθμολογιας.

