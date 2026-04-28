Σήμερα οι πρώτες μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Η ώρα της κρίσης στην Ευρωλίγκα έφτασε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που μάχονται στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μονακό.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, πλην του Κίναν Έβανς, ενώ η ομάδα του Πριγκιπάτου θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μίροτιτς.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός, παίζει εκτός έδρας με την Βαλένθια με στόχο τη νίκη για να σπάσει το πλεονέκτημα έδρας,
Το σημερινό πρόγραμμα
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports 5)
Ολυμπιακός – Μονακό (21:00, Novasports 4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime).
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News