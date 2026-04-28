Σήμερα οι πρώτες μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Η ώρα της κρίσης στην Ευρωλίγκα έφτασε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που μάχονται στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μονακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, πλην του Κίναν Έβανς, ενώ η ομάδα του Πριγκιπάτου θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μίροτιτς.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός, παίζει εκτός έδρας με την Βαλένθια με στόχο τη νίκη για να σπάσει το πλεονέκτημα έδρας,

Το σημερινό πρόγραμμα

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports 5)

Ολυμπιακός – Μονακό (21:00, Novasports 4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime).

