Σήμερα στην Πάτρα ο Μανώλης Γραφάκος: Επί τάπητος όλα τα θέματα ανακύκλωσης

Σήμερα στην Πάτρα σύσκεψη Γραφάκου με δημάρχους Δυτικής Ελλάδος. Το ΥΠΕΝ ζητά από τους δήμους να επισπεύσουν τις διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις των ΣΥΔΙΣΑ