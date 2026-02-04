Σήμερα στην Πάτρα ο Μανώλης Γραφάκος: Επί τάπητος όλα τα θέματα ανακύκλωσης
Σήμερα στην Πάτρα σύσκεψη Γραφάκου με δημάρχους Δυτικής Ελλάδος. Το ΥΠΕΝ ζητά από τους δήμους να επισπεύσουν τις διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις των ΣΥΔΙΣΑ
Ο Μανώλης Γραφάκος έρχεται σήμερα στην Πάτρα με συγκεκριμένο σκοπό: να αναλύσει και να εξηγήσει στους δημάρχους των δήμων της Δυτικής Ελλάδας το νέο καθεστώς που θα ισχύσει για την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Αυτός είναι ο λόγος της επίσκεψής του σήμερα στις 3.30 μμ στα γραφεία της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, όπου έχουν κληθεί να είναι παρόντες όλοι οι δήμαρχοι δήμων της Αχαϊας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.
Οπως αποκάλυψε η «Πελοπόννησος» πριν από μία εβδομάδα, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος, θα ανακοινώσει την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ν’ αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία το κομμάτι της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και θα αναλύσει ποιες αλλαγές θα επέλθουν και κυρίως πώς και από ποιους θα γίνεται η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών των δήμων.
Ο κ. Γραφάκος θα παρουσιάσει το θέμα της διαχείρισης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων και νέα διαχειριστικά σχέδια του Υπουργείου για μετατροπή των ΜΕΑ (Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων) σε ΜΑΑ (Μονάδες Ανάκτησης Αποβλήτων).
Πρότυπη μονάδα για την Περιφέρεια είναι αυτή στη Ναύπακτο. Πρόκειται για τη Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) και ΜΕΒΑ (Μονάδα Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων) του δήμου, μια σύγχρονης μονάδα με τρία βασικά ρεύματα αποβλήτων (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα) που θα παράγουν δευτερογενές καύσιμο και θα συμβάλουν στη μείωση της ταφής αποβλήτων στο 10%.
Στη Δυτική Αχαΐα, με φορέα υλοποίησης τον ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, κατασκευάζεται η ΜΕΑ για την Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα, ενώ στο Αίγιο η ΜΕΒΑ για τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα Αιγίου και Καλαβρύτων.
Τι θα γίνει με τους μικρούς δήμους
Ενα ακόμα θέμα που θα τεθεί σήμερα στο τραπέζι, παρόντων των Θ. Παπαδόπουλου και Θ. Μπαρή, αλλά και άλλων δημάρχων από μικρούς δήμους της Δυτ. Ελλάδας, είναι ο σχεδιασμός για τους μικρούς δήμους της Δυτικής Ελλάδος: Καλάβρυτα και Ερύμανθος, σε ό,τι αφορά την Αχαϊα, περιμένουν ν’ ακούσουν ποιο καθεστώς θα ισχύσει γι’ αυτούς.
Το Υπουργείο φέρεται έτοιμο ν’ αναλάβει κεντρικά τη διαχείριση της ανακύκλωσης-ανάκτησης στερεών απορριμμάτων για δήμους κάτω των 10 χιλ. κατοίκων και όχι μέσω του ΣΥΔΙΣΑ ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Επίσης, ο γγ αποβλήτων του Υπουργείου θ’ αναφερθεί στην επικείμενη πιστοποίηση του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας (που ακόμα εκκρεμεί), στην ολοκλήρωση της κατασκευής νέου εργοστασίου στο Φλόκα, στη δημιουργία ενιαίου ΦΟΔΣΑ Δυτικής Ελλάδας.
Κι εδώ το «μενού» θα έχει πολλή συζήτηση. Το ΥΠΕΝ ζητά από τους δήμους να επισπεύσουν τις διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις των ΣΥΔΙΣΑ που εκκρεμούν εδώ και 1,5 έτος, ώστε να συγκροτηθεί, επιτέλους, ο νέος ΦΟΔΣΑ Δυτ. Ελλάδας, αλλά δήμοι της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας φαίνεται να διαφωνούν και να προτιμούν την αυτονομία τους!
Ραντεβού με Πελετίδη για ΔΕΥΑ, Πανεπιστήμιο
Εκτός αυτών, ο κ. Γραφάκος θα έχει, πιθανότατα νωρίτερα, κι ένα «προσωπικό» τετ α τετ με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη στο γραφείο του δημάρχου για το μείζον θέμα της πιστοποίησης της ΔΕΥΑΠ (από τη Ρυθμιστική Αρχή) αλλά κυρίως για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που προγραμματίζει ο Δήμος Πατρέων το επόμενο διάστημα σε επίπεδο αποχέτευσης.
Ταυτόχρονα, θα ενημερωθεί – και πιθανότατα θα δώσει και κατευθυντήρια γραμμή – για το επίσης μείζον θέμα που του έχει τεθεί και αφορά την επέκταση (και τον εκσυγχρονισμό) του βιολογικού καθαρισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ενα έργο που, εφόσον εγκριθεί, θα γίνει μέσω Δήμου και θα αφορά όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News