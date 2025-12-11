Σήμερα συνάντηση Χατζηδάκη – Τσιάρα με τους κτηνοτρόφους

Με μπλόκα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και τα νησιά, κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, με τον αντιπροέδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, σήμερα Πέμπτη 11/12/2025, στις 6 το απόγευμα να συναντώνται με αντιπροσωπεία από την Κρήτη.

Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει επίσης ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, θα γίνει στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Το βάρος στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική διάσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, όπου θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο συγκρότησης επιτροπής που θα ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



