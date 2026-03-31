Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»

Ο Αίολος Αγυιάς συνέχισε το σερί νικών στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η, πιστοποιώντας για μια ακόμη εβδομάδα ότι διανύει περίοδο φόρμας. «Θύμα» του αυτήν τη φορά ήταν οι Νέοι Γλαύκου τους οποίους νίκησε στην «Αποθήκη» με σκορ 69-67 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής, με το συγκρότημα του Βασίλη Σκέντζου να πλασαρίζεται, πλέον, στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

«Είχαμε κάποια προβληματάκια αυτήν την εβδομάδα και δεν δουλέψαμε όπως θα θέλαμε και γι΄ αυτόν τον λόγο παρουσιάσαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως, όπως έχω ξαναπεί, η ομάδα έχει χτίσει χαρακτήρα νικητή και αντιδρά καλά στα κρίσιμα σημεία», δήλωσε οι προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας».

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Μπολάνο-Καρκούλιας. Τα 10λεπτα: 17-26, 36-36 (ημ.), 50-57, 67-69.

ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ (Κεπενός): Ζαχαρής 27 (4), Μπαλάσης 4 (1), Νίκος 7 (1), Αγγελόπουλος 12 (2), Μήλας 5, Δαλιάνης 2, Γ. Θεοδωρόπουλος 8, Ρουμελιώτης 2, Καρατζάς, Σιέμος.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής, Σκλάβος, Σπύρου 2, Φούντας, Νάτσκος 10, Λαγογιάννης 16 (2), Στόλλας 20 (1), Πίκιος 21 (4), Τσούνας.

