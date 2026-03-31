Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»

Νέα νίκη για τον Αίολο Αγυιάς και εκτόξευση-εδραίωση στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Ικανοποίηση στον Αίολο Αγυιάς του Βασίλη Σκέντζου
31 Μαρ. 2026 18:11
Pelop News

Ο Αίολος Αγυιάς συνέχισε το σερί νικών στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η, πιστοποιώντας για μια ακόμη εβδομάδα ότι διανύει περίοδο φόρμας. «Θύμα» του αυτήν τη φορά ήταν οι Νέοι Γλαύκου τους οποίους νίκησε στην «Αποθήκη» με σκορ 69-67 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής, με το συγκρότημα του Βασίλη Σκέντζου να πλασαρίζεται, πλέον, στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»

«Είχαμε κάποια προβληματάκια αυτήν την εβδομάδα και δεν δουλέψαμε όπως θα θέλαμε και γι΄ αυτόν τον λόγο παρουσιάσαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως, όπως έχω ξαναπεί, η ομάδα έχει χτίσει χαρακτήρα νικητή και αντιδρά καλά στα κρίσιμα σημεία», δήλωσε οι προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας».

Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Μπολάνο-Καρκούλιας. Τα 10λεπτα: 17-26, 36-36 (ημ.), 50-57, 67-69.

ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ (Κεπενός): Ζαχαρής 27 (4), Μπαλάσης 4 (1), Νίκος 7 (1), Αγγελόπουλος 12 (2), Μήλας 5, Δαλιάνης 2, Γ. Θεοδωρόπουλος 8, Ρουμελιώτης 2, Καρατζάς, Σιέμος.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής, Σκλάβος, Σπύρου 2, Φούντας, Νάτσκος 10, Λαγογιάννης 16 (2), Στόλλας 20 (1), Πίκιος 21 (4), Τσούνας.

Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή» Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ