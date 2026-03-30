Σκέψεις για νέα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο

Σκέψεις για νέα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομίας ωστόσο πριν γίνει το επόμενο βήμα του πρώτου πακέτου μέτρων, θα πρέπει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να έχει μια εικόνα της δυναμικής των τιμών, έναν μήνα μετά την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Αύριο, η Eurostat αναμένεται ότι θα ανακοινώσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό του Μαρτίου για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πιο σημαντικές για την Ελλάδα είναι οι αυξήσεις σε τρόφιμα και υπηρεσίες, που ήταν υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο δισταγμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε όλοι να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα την κρίση, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν καθόλου μέτρα στήριξης. Από την περασμένη Παρασκευή, η Κομισιόν έδωσε στους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης ένα περίγραμμα της εργαλειοθήκης, την οποία θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα αναλυτικά, σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούν οι χώρες της ΕΕ να στηρίξουν την πραγματική οικονομία. Το περίγραμμα αυτό είχε τέσσερις πυλώνες, τους εξής:

Την ενθάρρυνση των καταναλωτών να εξοικονομούν ενέργεια, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και στοχευμένα κίνητρα.

Εισοδηματικές ενισχύσεις. Αυτή είναι μια προτιμώμενη επιλογή. Προστατεύει την αγοραστική δύναμη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών χωρίς να στρεβλώνει τα σήματα των τιμών της αγοράς, αν και απαιτεί ακριβή στόχευση για την αποφυγή αναποτελεσματικής στήριξης και υπερβολικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης.

Προσαρμογή της δομής των φόρων και των τελών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να καταπολεμηθούν οι υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας παράλληλα την ηλεκτροδότηση. Ενώ θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης της οικονομίας, ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει ελλείμματα εσόδων στους εθνικούς προϋπολογισμούς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά.

Παρεμβάσεις τιμών για ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις, με τη μορφή διβάθμιας τιμολόγησης για την ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο. Τέτοιες παρεμβάσεις θα παρείχαν ελάφρυνση τιμών για τους ευάλωτους καταναλωτές και επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα ένα κίνητρο για εξοικονόμηση ενέργειας. Η επιτροπή παραδέχεται ότι έτσι έχουμε στρέβλωση στις τιμές της ενέργειας, με αποτέλεσμα οικονομικές ανεπάρκειες. Σύμφωνα με τις οδηγίες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τα κράτη-μέλη μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρέμβουν στον καθορισμό των τιμών για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα ενεργειακά φτωχά ή ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτή η στήριξη μπορεί να επεκταθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε όλα τα νοικοκυριά, εάν το Συμβούλιο κηρύξει περιφερειακή ή πανευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις για την κήρυξη μιας τέτοιας κρίσης δεν πληρούνται επί του παρόντος.

Πιθανή λύση η έκτακτη φορολογία

Η εξειδίκευση των μέτρων από τις Βρυξέλλες θα δώσει τις επιλογές που θα έχουν τα μέλη της ΕΕ για να στηρίξουν τους κοινωνικά ευάλωτους. Ωστόσο, και τα μέτρα που ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ πριν από περίπου 10 ημέρες, με το fuel pass και την επιδότηση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και τις ενισχύσεις για λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έδωσαν μια ιδέα για το πώς μπορούν να ληφθούν νέα μέτρα χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες.

Μαζί με τα μέτρα, ανακοινώθηκαν “νέα έσοδα” μέσω της αύξησης της φορολογίας των κερδών στα διαδικτυακά παιχνίδια πάνω από τα 100 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα είναι μόνιμη, αλλά τα έκτακτα κέρδη που θα έχουν μια σειρά επιχειρήσεων (διυλιστήρια, πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος) μπορούν να γίνουν αντικείμενο έκτακτης φορολογίας, ώστε να στηριχθούν οι ασθενέστεροι.

Πηγή: capital

