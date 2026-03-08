Σκληρή γραμμή Τραμπ για τον πόλεμο: «Δεν θα μείνει κανείς ζωντανός»

Για ένατη συνεχή ημέρα συνεχίζεται η στρατιωτική εμπλοκή ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι συμμαχικές δυνάμεις είναι αποφασισμένες να εξαλείψουν κάθε ίχνος του προηγούμενου καθεστώτος.

Διαβάστε επίσης: Ισραηλινά πλήγματα πυρπολούν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη – Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου

Από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες με την Τεχεράνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η λήξη του πολέμου προϋποθέτει την πλήρη εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας και των ενόπλων δυνάμεων.

«Κάποια στιγμή, δεν νομίζω ότι θα μείνει κανείς για να πει ‘παραδινόμαστε’», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι οι βομβαρδισμοί θα χάσουν το νόημά τους αν δεν απομείνει κανένας ικανός να διαπραγματευτεί.

Σχετικά με τους Κούρδους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε τη θέση του: «Δεν θέλω να εισέλθουν στο Ιράν. Δεν θέλω να δω Κούρδους να τραυματίζονται ή να χάνουν τη ζωή τους».

Υπογράμμισε ότι ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων από κουρδικές δυνάμεις στο ιρανικό έδαφος, καθώς «έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τους Κούρδους, αλλά δεν επιθυμούμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο πιο σύνθετο από ό,τι ήδη είναι».

Σε προηγούμενη συνέντευξη στο Reuters την Πέμπτη, είχε εκφράσει υποστήριξη σε πιθανές ενέργειες ιρανών Κούρδων πολιτοφυλάκων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

