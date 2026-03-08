Σκληρή γραμμή Τραμπ για τον πόλεμο: «Δεν θα μείνει κανείς ζωντανός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει διαπραγματεύσεις με Ιράν, προειδοποιεί για εξόντωση ηγεσίας και στρατού.

Σκληρή γραμμή Τραμπ για τον πόλεμο: «Δεν θα μείνει κανείς ζωντανός»
08 Μαρ. 2026 10:03
Pelop News

Για ένατη συνεχή ημέρα συνεχίζεται η στρατιωτική εμπλοκή ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι συμμαχικές δυνάμεις είναι αποφασισμένες να εξαλείψουν κάθε ίχνος του προηγούμενου καθεστώτος.

Διαβάστε επίσης: Ισραηλινά πλήγματα πυρπολούν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη – Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου

Από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες με την Τεχεράνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η λήξη του πολέμου προϋποθέτει την πλήρη εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας και των ενόπλων δυνάμεων.

«Κάποια στιγμή, δεν νομίζω ότι θα μείνει κανείς για να πει ‘παραδινόμαστε’», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι οι βομβαρδισμοί θα χάσουν το νόημά τους αν δεν απομείνει κανένας ικανός να διαπραγματευτεί.

Σχετικά με τους Κούρδους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε τη θέση του: «Δεν θέλω να εισέλθουν στο Ιράν. Δεν θέλω να δω Κούρδους να τραυματίζονται ή να χάνουν τη ζωή τους».

Υπογράμμισε ότι ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων από κουρδικές δυνάμεις στο ιρανικό έδαφος, καθώς «έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τους Κούρδους, αλλά δεν επιθυμούμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο πιο σύνθετο από ό,τι ήδη είναι».

Σε προηγούμενη συνέντευξη στο Reuters την Πέμπτη, είχε εκφράσει υποστήριξη σε πιθανές ενέργειες ιρανών Κούρδων πολιτοφυλάκων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:10 Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα στο κέντρο, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
10:03 Σκληρή γραμμή Τραμπ για τον πόλεμο: «Δεν θα μείνει κανείς ζωντανός»
10:00 Δυτική Ελλάδα: Το ΕΣΥ διαθέτει μόλις μία χειρουργό μαστού, μόλις 5 ογκολόγοι σε ΠΓΝΠ και «Αγ. Ανδρέα» για όλους τους καρκινοπαθείς
9:57 Σοκ και …«ΔΕΟΣ» κατά της φοροδιαφυγής: Ξεκινά η νέα υπερ-μονάδα της ΑΑΔΕ με 450 ελεγκτές και τεχνητή νοημοσύνη
9:50 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Γιατί τιμάται στις 8 Μαρτίου
9:43 Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Πώς κερδίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
9:36 Το σπιράλ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ΒΙΝΤΕΟ
9:31 Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: Συγκινητικές στιγμές στο «Ελ. Βενιζέλος»
9:23 Με διπλό πρόσωπο ο καιρός της Κυριακής: Πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:15 Ισχυρός σεισμός στην Θεσπρωτία: Ανήσυχοι ξύπνησαν κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, τι λέει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ
9:03 Ισραηλινά πλήγματα πυρπολούν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη – Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου
7:15 Καλάβρυτα: Δενδοφύτευση από την Ενωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος στο Κοιμητήριο ΒΙΝΤΕΟ
22:56 Κέντρα δεδομένων: Μία απλή αναζήτηση στη Google ενεργοποιεί έως και 1.000 υπολογιστές!
22:44 Τσίγκας για ΝΕΠ: “Οταν το παιχνίδι παύει να κρίνεται στο νερό…”
22:39 Το ζώδιο που διανύει σούπερ περίοδο και έως το τέλος Απριλίου θα γνωρίζει μεγάλη τύχη!
22:21 Λούκα Ντόντσιτς: Αυτός είναι ο λόγος, που χωρίζει τη μητέρα των δύο παιδιών του
22:06 Επίθεση της Χεζμπολάχ-Ιρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με ένταση εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν, εκείνες θα έχουν την ευθύνη
21:48 Η δράση του ελληνικού FBI, πώς έφτασε στα ίχνη της πιο ισχυρής οικογένειας Ρομά για την απάτη – μαμούθ με τις χρυσές λίρες
21:40 Η ΝΕΠ εκτός τελικού, τώρα για την 3η θέση
21:36 Τα μέτρα που θα ισχύσουν στον αγώνα Κυπέλλου Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ