Ισραηλινά πλήγματα πυρπολούν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη – Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για ένατη ημέρα, με το Ισραήλ να εξαπολύει ισχυρές αεροπορικές επιδρομές κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη και την ευρύτερη περιοχή του Αλμπόρζ. Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν τέσσερις αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς καυσίμων, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές και εκρήξεις που φώτισαν τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, τουλάχιστον τέσσερις οδηγοί βυτιοφόρων έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις. Οι ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει έλλειψη στην προμήθεια καυσίμων, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

🚨 NEW VIDEO: The Tehran oil depot is completely engulfed in flames — massive fireballs and thick smoke now dominating the skyline as the facility burns out of control. pic.twitter.com/2yZwKqoANT — Hans Herberg (@HANSFORNJ) March 8, 2026

Παράλληλα, νέοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες στοχευμένες κατά υποδομών της οργάνωσης. Σε ξεχωριστή επιχείρηση στο κέντρο της Βηρυτού, πλήγμα ακριβείας στο ξενοδοχείο Ramada είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που δραστηριοποιούνταν στον Λίβανο. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες από το περιστατικό, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι είχαν ληφθεί μέτρα για την ελαχιστοποίηση παράπλευρων απωλειών.

Στο μέτωπο του Κόλπου, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο Κουβέιτ, δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο δέχθηκαν πλήγματα, με αποτέλεσμα πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Στο Μπαχρέιν, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα, ενώ υπέστη ζημιές σταθμός αφαλάτωσης και κτίριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ανέφεραν επίσης αναχαιτίσεις ιρανικών drones, με τη Σαουδική Αραβία να καταστρέφει 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χωρίς θύματα.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, χαρακτηρίζοντάς τες επικίνδυνη κλιμάκωση.

Στο Ιράν, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση πλειοψηφίας για τον νέο ανώτατο ηγέτη, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου. Ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας κυβερνά προσωρινά τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ευθύνεται για βομβαρδισμό σχολείου στη Μινάμπ, αμφισβητώντας την ακρίβεια των ιρανικών επιθέσεων, ενώ δεν απέκλεισε μελλοντική ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν για έλεγχο αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Επίσης, εξέφρασε αντίθεση σε εμπλοκή κουρδικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να περιπλέξει περαιτέρω τον πόλεμο.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι δηλώσεις του για σχέσεις με γείτονες παρερμηνεύθηκαν από εχθρούς.

