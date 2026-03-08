Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, χτυπήθηκαν πάνω παό 400 στόχοι ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός δημοσιεύει πλάνα από τις επιθέσεις σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και εγκαταστάσεις όπλων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν

08 Μαρ. 2026 12:50
Pelop News

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατου κύματος αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν χτυπήθηκαν περισσότεροι από 400 στόχοι, με έμφαση σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF, οι επιθέσεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων κινητών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων και αποθηκών drones. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο από τις επιχειρήσεις, τα οποία δείχνουν εκρήξεις και καταστροφές σε στρατιωτικούς στόχους, με στόχο την αποδυνάμωση των δυνατοτήτων εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν.

Τα πλάνα περιλαμβάνουν πλήγματα σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, όπου φαίνονται εκρήξεις σε εγκαταστάσεις και κινητά συστήματα, ενώ ο IDF τονίζει ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν με ακρίβεια για να αποφευχθούν άμαχοι στόχοι.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ-ΗΠΑ και Ιράν, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι στόχος είναι η περαιτέρω μείωση της ικανότητας του Ιράν να εξαπολύει βαλλιστικές επιθέσεις.

Ιρανικά μέσα, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε στρατιωτικές βάσεις και υποδομές, ενώ η κατάσταση παραμένει σε υψηλή ένταση.

