Ιράν: Διπλή πυραυλική επίθεση στην πόλη Νατζαφαμπάντ, πάνω από 20 νεκροί, 50 τραυματίες

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν σε διπλή πυραυλική επίθεση που δέχθηκε η πόλη Νατζαφαμπάντ στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμο αστυνομικό αξιωματούχο, η πρώτη πυραυλική επίθεση έπληξε περιοχή της πόλης, με διασώστες και κατοίκους να σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Λίγα λεπτά αργότερα, δεύτερος πύραυλος έπληξε το ίδιο σημείο, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων.

Η επίθεση αποδίδεται από ιρανικές πηγές σε κοινή ενέργεια ΗΠΑ και Ισραήλ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από την Ουάσινγκτον ή το Τελ Αβίβ.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και περίθαλψης των τραυματιών, ενώ η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Το Fars αναφέρει ότι οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διενεργούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης.

Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω της ένατης ημέρας του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με τις επιθέσεις να επεκτείνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



