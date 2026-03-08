Ιράν: Διπλή πυραυλική επίθεση στην πόλη Νατζαφαμπάντ, πάνω από 20 νεκροί, 50 τραυματίες

Πάνω από 20 νεκροί και 50 τραυματίες σε διπλή πυραυλική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στη Νατζαφαμπάντ κεντρικού Ιράν

Ιράν: Διπλή πυραυλική επίθεση στην πόλη Νατζαφαμπάντ, πάνω από 20 νεκροί, 50 τραυματίες
08 Μαρ. 2026 12:01
Pelop News

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν σε διπλή πυραυλική επίθεση που δέχθηκε η πόλη Νατζαφαμπάντ στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμο αστυνομικό αξιωματούχο, η πρώτη πυραυλική επίθεση έπληξε περιοχή της πόλης, με διασώστες και κατοίκους να σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Λίγα λεπτά αργότερα, δεύτερος πύραυλος έπληξε το ίδιο σημείο, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων.

Η επίθεση αποδίδεται από ιρανικές πηγές σε κοινή ενέργεια ΗΠΑ και Ισραήλ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από την Ουάσινγκτον ή το Τελ Αβίβ.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και περίθαλψης των τραυματιών, ενώ η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Το Fars αναφέρει ότι οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διενεργούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης.

Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω της ένατης ημέρας του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με τις επιθέσεις να επεκτείνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

