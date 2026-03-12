Σκληρό μήνυμα από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά»

Νέο και ιδιαίτερα φορτισμένο κεφάλαιο ανοίγει για το Ιράν, με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ να δίνει το πρώτο πολιτικό και γεωστρατηγικό στίγμα της ηγεσίας του, την ώρα που η σύγκρουση στην περιοχή παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από ιρανικά κρατικά μέσα, ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας στέλνει μήνυμα σκληρής γραμμής τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς τους περιφερειακούς τους συμμάχους.

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία, όπως αναφέρει, θα παραμείνουν κλειστά ως μοχλός πίεσης απέναντι στον «εχθρό». Στο ίδιο μήκος κύματος, προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να κλείσουν άμεσα, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωπες με επίθεση. Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα, οι ενεργειακές ροές και η ασφάλεια στον Κόλπο βρίσκονται ήδη υπό έντονη πίεση.

Η ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στην κορυφή της ιρανικής εξουσίας ακολούθησε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη, εξέλιξη που επιβεβαιώθηκε τότε από το ιρανικό κράτος και μεταδόθηκε διεθνώς. Σύμφωνα με το Reuters, ο νέος ηγέτης αναδείχθηκε με τη στήριξη του μηχανισμού ασφαλείας και ιδιαίτερα των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι διατήρησαν τον έλεγχο του εσωτερικού σκηνικού μετά τα πλήγματα.

Διεθνή μέσα αναφέρουν ακόμη ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και μέλη της οικογένειάς του, κάτι που εξηγεί και τη μέχρι τώρα περιορισμένη δημόσια εικόνα του μετά τη διαδοχή. Παρ’ όλα αυτά, η πρώτη του παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αναμένεται να δείξει τη γραμμή που θα ακολουθήσει η Τεχεράνη στο επόμενο διάστημα, τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο διπλωματικό πεδίο.

Στο μήνυμά του, ο νέος ανώτατος ηγέτης ευχαριστεί επίσης τον ιρανικό λαό για τη στάση του κατά τη διάρκεια του πολέμου, απευθύνει συλλυπητήρια σε όσους έχασαν συγγενείς στις επιθέσεις και υποστηρίζει ότι οι καταστροφές θα αποκατασταθούν. Παράλληλα, κάνει λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» και για επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται να μείνουν χωρίς απάντηση. Οι αναφορές αυτές ενισχύουν την αίσθηση ότι η νέα ηγεσία επιλέγει να ξεκινήσει με υψηλούς τόνους και καθαρό μήνυμα αποτροπής.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μέρος των αποδιδόμενων δηλώσεων κυκλοφορεί αρχικά μέσω κρατικών ή περιφερειακών μέσων και δεν έχει στο σύνολό του επιβεβαιωθεί αυτούσιο από ανεξάρτητες διεθνείς πηγές. Αυτό που επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής είναι ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει αναδειχθεί στη νέα κορυφή του ιρανικού συστήματος εξουσίας και ότι το πρώτο του δημόσιο μήνυμα αναμενόταν να δημοσιοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

