Θρίλερ με τον νέο ηγέτη του Ιράν: Η Sun μιλά για βαρύ τραυματισμό και νοσηλεία στη ΜΕΘ

Στο προσκήνιο έρχεται η κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μετά από δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, το οποίο υποστηρίζει, επικαλούμενο πηγές από την Τεχεράνη, ότι ο 56χρονος βρίσκεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση ύστερα από τραυματισμό που φέρεται να υπέστη τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο γιος του Αλί Χαμενεΐ φέρεται να έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά, με τη βρετανική εφημερίδα να προχωρά ακόμη περισσότερο, κάνοντας λόγο για απώλεια κάτω άκρου, βαριά εσωτερικά τραύματα και κατάσταση κώματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από μεγάλους διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Αντίθετα, το Reuters έχει μεταδώσει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι πλέον ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν και ότι επρόκειτο να απευθύνει το πρώτο του επίσημο μήνυμα, χωρίς να αναφέρει ότι βρίσκεται σε κώμα ή ότι είναι εκτός δυνατότητας άσκησης καθηκόντων.

Παράλληλα, ο Guardian μετέδωσε ότι ο πρεσβευτής του Ιράν στην Κύπρο επιβεβαίωσε πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πλήγμα στο οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του, αναφέροντας ότι φέρει τραύματα σε πόδια, χέρια και παλάμη. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν γίνεται λόγος για κώμα ή για ακρωτηριασμό, όπως υποστηρίζει η Sun.

Το δημοσίευμα της Sun εντάσσεται έτσι σε ένα θολό και εξαιρετικά ευαίσθητο πληροφοριακό περιβάλλον, όπου η κατάσταση του νέου Ιρανού ηγέτη παραμένει αντικείμενο έντονης φημολογίας, την ώρα που η περιοχή βρίσκεται σε ακραία πολεμική ένταση και η Τεχεράνη κρατά κλειστά τα χαρτιά της για τις εσωτερικές της ισορροπίες.

Αυτό που μπορεί μέχρι στιγμής να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο είναι ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Από εκεί και πέρα, οι πολύ βαριές περιγραφές για το εύρος των τραυμάτων του και για την παρούσα κατάστασή του παραμένουν, προς το παρόν, στο επίπεδο ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών.

