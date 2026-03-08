«Σκοπιές» από Ασφάλεια και ΕΥΠ λόγω Ιράν – Άραξος και Ανδραβίδα στην πρώτη γραμμή επιτήρησης

Οταν πριν λίγες μέρες, με βάση την έγκυρη πληροφόρησή μας, αναφερθήκαμε σε υπαρκτούς φόβους δολιοφθοράς των δυο αεροπορικών βάσεων, του Αράξου και της Ανδραβίδας, κάποιοι έσπευσαν να χαρακτηρίσουν υπερβολική αυτήν την ανησυχία.

Η επίσημη δήλωση, όμως, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ήρθε δύο μέρες αργότερα να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ. Είπε συγκεκριμένα ο υπουργός: «Προστατεύουμε τα σύνορά μας, προχωράμε στη φύλαξη στόχων εντός της χώρας που είναι πολύ ευαίσθητοι, ενώ οι πράκτορές μας προσπαθούν να αντλούν πληροφορίες και να συνεργάζονται με τις Αρχές άλλων χωρών».

Μάλιστα, με πολύ προσεκτικό τρόπο είπε και κάτι άλλο ο κ. Χρυσοχοΐδης:

«Κάποιοι με εντολή κάποιων που φέρονται ότι κινούνταν από το Ιράν, ήθελαν να δημιουργήσουν προβλήματα σε μικρούς στόχους ενδιαφέροντος άλλων χωρών, χρησιμοποιώντας και Ελληνες και αλλοδαπούς».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΕΥΠ

Ας πάμε σήμερα το ρεπορτάζ μας λίγο παραπέρα, με δεδομένο ότι η περιοχή μας παρουσιάζει αυτονόητες ευαισθησίες ένεκα της ύπαρξης των δύο στρατιωτικών αεροδρομίων, που εξυπηρετούν όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και ΝΑΤΟϊκά συμφέροντα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πέραν των περιπολιών της ΕΛΑΣ, σε 24ωρη βάση γύρω από τις βάσεις του Αράξου και της Ανδραβίδας, παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο επίπεδο των αξιωματικών της Κρατικής Ασφάλειας και των πρακτόρων της ΕΥΠ.

5.000 ΙΡΑΝΟΙ

Η προληπτική δράση των αρχών ασφαλείας στη Δυτική Ελλάδα περιστρέφεται γύρω από το πραγματικό δεδομένο ότι την τελευταία 10ετία έχουν λάβει άδεια διαμονής στη χώρα μας περίπου 5.000 Ιρανοί.

Μόνο το 2025, το υπουργείο Μετανάστευσης χορήγησε 782 άδειες σε Ιρανούς που έκαναν χρήση της Golden Visa. Πρόκειται δηλαδή για πλούσιους Ιρανούς, οι οποίοι έχουν κατά βάση καλές σχέσεις με το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, σε αντίθεση με τις άδειες που χορηγήθηκαν σε 280 πρόσφυγες συμπατριώτες τους.

Οι συγκεκριμένοι Ιρανοί -όπως και Σιίτες από άλλες μουσουλμανικές χώρες- βρίσκονται υπό διακριτική επιτήρηση στο μέτρο του δυνατού, καθότι, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας, υπάρχουν ανάμεσά τους κάμποσα «σκαθάρια».

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ

Μάλιστα, μερικές δεκάδες επισκέπτονται και κινούνται κατά καιρούς και στην ευρύτερη περιοχή μας. Ειδικότερα, αποκαλύπτεται σήμερα από την «Π» ότι από τους 5.000 Ιρανούς που διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ περίπου 1.350 Ιρανοί μετανάστες, οι οποίοι μπήκαν στη χώρα την τελευταία τριετία.

Συνεπώς, έχουν γνώση οι φύλακες ιδίως πέριξ των δύο αεροδρομίων, προκειμένου να μην συμβεί κάποιο ανεπιθύμητο απρόοπτο.

Η επιτήρηση της 116 ΠΜ του Αράξου και της 117 ΠΜ της Ανδραβίδας και η γενικότερη κινητικότητα της Κρατικής Ασφάλειας και της ΕΥΠ δεν πρόκειται να υποχωρήσουν όσο είναι υπαρκτός ο κίνδυνος μιας γενικευμένης σύγκρουσης Ισλάμ-Δύσης. Επίσης, πέραν των δυο αεροδρομίων, φυλάσσονται γιατί έχουν χαρακτηριστεί πιθανοί στόχοι τα Εβραιομνήματα και καταστήματα που πουλούν προϊόντα αμερικανικών φιρμών.

ΝΕΟΙ ΦΟΒΟΙ

Οι αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών της χώρας μας πιθανολογούν ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δούμε να ριζοσπαστικοποιούνται μουσουλμανικές ομάδες, οι οποίες ζουν στην Ελλάδα και συνακόλουθα να ενεργοποιούνται τρομοκρατικά δίκτυα και στη χώρα μας.

Δίκτυα που «ειδικεύονται» όχι μόνο σε δολιοφθορές, αλλά και σε αποστολές αυτοκτονίας…

Ας ευχηθούμε τίποτα από τα ανωτέρω να μη συμβεί, αλλά και τίποτα δεν είναι υπερβολικό στα δικά μας δημοσιογραφικά μάτια…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



