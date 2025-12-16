Σοφία Μουτίδου μετά τον τσακωμό με τον Αχιλλέα Μπέο: Μου στέλνει ο κόσμος ότι με διασύρουν στα κανάλια

Η ηθοποιός σε στόρι που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ανέφερε πως δεν απορεί με τα σχόλια που μπορεί να έγιναν για εκείνη, τα οποία δεν είχε δει καθώς την ώρα που ανέβαζε το βίντεο, είχε μόλις ξυπνήσει.

16 Δεκ. 2025 16:12
Pelop News

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά τον τσακωμό με τον Αχιλλέα Μπέο έκανε η Σοφία Μουτίδου, επισημαίνοντας πως έχει δεχτεί δεκάδες μηνύματα από τους ακόλουθούς της σχετικά με τον διασυρμό γύρω από το όνομά της στα κανάλια, ωστόσο αυτό δεν της προκαλεί έκπληξη.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Μόλις ξύπνησα, πολύ ενυδατωμένη, και μου στέλνει μηνύματα ο κόσμος ότι γίνεται χαμός και ότι με διασύρουν στα κανάλια. Πόσο απρόβλεπτη αυτή η χώρα, πραγματικά. Δηλαδή κάθε μέρα πέφτω απ’ τα σύννεφα. Τι να σου πω, είναι μια διαρκής έκπληξη. Είναι συνεχόμενο “δεν το περίμενα αυτό”. Ευτυχώς έχω καλό ελληνικό».

Ο τσακωμός Σοφίας Μουτίδου – Αχιλλέα Μπέου

Αφορμή για τον καβγά αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου στην εκπομπή «The Real View» του ΟΡΕΝ για τις καταγγελίες σχετικά με το άλογο στη φάτνη, που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης της Μαγνησίας.

Η συζήτηση για το θέμα ήταν από την αρχή ηλεκτρισμένη με τον Αχιλλέα Μπέο να λέει ότι «οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει δύο φορές με μηνυτήριες αναφορές κατά του δήμου Βόλου και εμού και ο εισαγγελέας τις έβαλε στο αρχείο γιατί ο νόμος δεν αγγίζει τα άλογα όπως δεν αγγίζει τα λιοντάρια και τον κροκόδειλο γιατί δεν είναι ζώα συντροφιάς» ενώ σε άλλο σημείο αναρωτήθηκε «τα λιοντάρια δεν έχουν ψυχή; Σιγά μη βάλουμε και πάμπερς στα ζώα».

Τότε η Σοφία Μουτίδου ζήτησε τον λόγο και είπε προς τον Αχιλλέα Μπέο «μου κάνει φοβερή εντύπωση που στράφηκαν εναντίον σας για το αλογάκι και όχι για τις ξεφτίλες που κάνετε σε ανθρώπους».

Η ατάκα αυτή πυροδότησε έναν εκρηκτικό διάλογο που προκάλεσε τελικά την άρον-άρον διακοπή της συζήτησης για διαφημίσεις.

Μπέος: Η πρώτη ξεφτίλα είστε εσείς. Αν δείτε στο διαδίκτυο τι γράφεται για εσάς. Θεωρείτε ότι είστε και ηθοποιός, αν ερχόσασταν στον Βόλο δεν θα ερχόταν κανείς να σας δει
Μουτίδου: Δεν έρχομαι εκεί και στις Σέρρες γιατί έχω τσίπα
Μπέος: Σιγά που θα ερχόταν κανείς
Μουτίδου: Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω
Μπέος: Μεγάλη απώλεια, απορώ που σου δίνουν βήμα στο ΟΡΕΝ
Μουτίδου: Πήγαινε να βρίσεις χοντρούς και άλλους

Δείτε το σχετικό βίντεο

