Σοκ, έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της

Κόκκινος συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια έγκυος μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ, παράλληλα, προσήχθη ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

