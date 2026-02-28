Σοκ, έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι
Κόκκινος συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια έγκυος μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Κολωνού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ, παράλληλα, προσήχθη ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
