Σοκ πέθανε πολύτεκνη μητέρα, είχε γίνει γίνει viral στο TikTok ΒΙΝΤΕΟ

Βαρύ πένθος και θλίψη προκάλεσε στην Καβάλα ο θάνατος πολύτεκνης υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου. Η Ελένη Καρασταμάτη εξέπνευσε σε ηλικία 57 ετών και είχε γίνει viral στο TikTok μέσα από ένα βίντεο κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων.

Η Ελένη Καρασταμάτη βρισκόταν σε άδεια και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της, από συγγενικό της πρόσωπο, σύμφωνα με το kavalanews.gr.

Η 57χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες του kavalapost.gr, «προδόθηκε» από την καρδιά της. Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια θανάτου.

«Παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον»

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος», αναφέρει ο δήμαρχος Καβάλας.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η 57χρονη «υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της».

«Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», καταλήγει.

«Τέσσερα παιδιά, καύσωνας, κούραση και όμως ποτέ δεν έχασε το χαμόγελο της»

Η Ελένη Καρασταμάτη εργαζόταν στο τμήμα καθαριότητας του δήμου Καβάλας, στην αποκομιδή απορριμμάτων. Είχε γίνει viral στο TikTok μέσα από ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν εν ώρα εργασίας και είχε φτάσει τις 1,8 εκατομμύρια προβολές ενώ είχε συγκεντρώσει πάνω από 178.000 «likes».

Η κόρη της 57χρονης είχε σχολιάσει το βίντεο:

«Αυτή η γυναίκα είναι η μαμά μου!!!

Είναι η οριστική απόδειξη ότι η αληθινή δύναμη δεν μετριέται σε λόγια, αλλά σε πράξεις. Τέσσερα παιδιά, καύσωνας, κούραση και όμως ποτέ δεν έχασε το χαμόγελο της.

Κάθε της μέρα είναι μια μάχη που κερδίζει με αξιοπρέπεια και φως. Δεν είναι απλά δυνατή, είναι φωτιά που καίει και φωτίζει τον δρόμο μας.

Είμαι περήφανη που είμαι κομμάτι αυτής της φωτιάς. Μαμά μου είσαι μοναδική».

