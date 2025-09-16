Σοκ, πέθανε στα 42 του χρόνια ο σπουδαίος Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς

Είχε αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα και στην Ελλάδα στον Πανιώνιο

16 Σεπ. 2025 22:49
Pelop News

Βαρύ πένθος και σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών ο Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, ο οποίος είχε αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Πανιώνιο και Ερυθρό Αστέρα.

Ο Μιλοβάνοβιτς πέθανε μετά από έμφραγμα που έπαθε σε αγώνα παλαιμάχων του Ερυθρού Αστέρα, όπως αναφέρουν Μέσα Ενημέρωσης στη Σερβία.

Η καριέρα του 
Ο Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς πέρασε για ένα μικρό διάστημα από τον Πανιώνιο, παίζοντας 16 αγώνες με τη φανέλα του αλλά πρόλαβε να δεθεί τόσο με την ομάδα, όσο και με την Ελλάδα, για την οποία δήλωσε πως του άρεσε τόσο που θα σκεφτόταν ακόμα και μόνιμη εγκατάσταση.

Η σύντομη παρουσία του εδώ (μεταξύ 2011 και 2013) δεν ήταν αρκετή για να αποδείξει ότι επρόκειτο για ένα πολύ ποιοτικό χαφ, μέλος μίας ακόμα ταλαντούχας «σειράς» των Σέρβων (παρέα με Κολάροφ, Ιβάνοβιτς, Τόσιτς και άλλους) με τίτλους και πολλές συμμετοχές στον Ερυθρό Αστέρα, όπου ήταν αγαπημένος του κοινού.

Ήδη από τα 17 του ήταν μέλος της πρώτης ομάδας του Αστέρα ο μικρός και κατέκτησε τρία πρωταθλήμα μαζί του, ενώ λατρεύτηκε για κάποια γκολ του απέναντι στη Παρτιζάν.

Για ένα διάστημα δοκίμασε την τύχη του και στη Γαλλία, συγκεκριμένα στη Λανς, παίζοντας σε δεύτερη και πρώτη κατηγορία.

Με την Εθνική Σερβίας είχε συμμετάσχει και στην αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, έπαιξε δύο φορές και με την πρώτη ομάδα αλλά οι μεγαλύτερες του στιγμές ήταν ως μέλος της Κ-21, όπου έφτασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού του 2007 αλλά ηττήθηκαν από την Ολλανδία. Ο ίδιος ήταν εκ των πρωταγωνιστών και σκόραρε και με πολύ όμορφο γκολ απέναντι στην Ιταλία.
