Σοκ, στα 51 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο γιατρός Αιμίλιος Τζούδας
Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή (19/9/2025) Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Καλάβρυτα
Βαρύ το πένθος για την οικογένεια του γιατρού, Αιμίλου Τζούδα, που «έφυγε» από τη ζωή εντελώς ξαφνικά στα 51 του χρόνια.
Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 15.30 σ από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Καλάβρυτα.
