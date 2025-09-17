Σοκ, στα 51 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο γιατρός Αιμίλιος Τζούδας

Βαρύ το πένθος για την οικογένεια του γιατρού, Αιμίλου Τζούδα, που «έφυγε» από τη ζωή εντελώς ξαφνικά στα 51 του χρόνια.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 15.30 σ από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Καλάβρυτα.

