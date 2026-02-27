Σοκ στη Ρωσία: Μωρό στο κενό από τελευταίο όροφο – Το ένστικτο που το έσωσε

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στην Saint Petersburg, όταν ένα βρέφος μόλις 18 μηνών βρέθηκε στο κενό από ύψος 33 μέτρων. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία, αν δεν υπήρχε η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση δύο νοσοκόμων.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το μικρό παιδί να έχει ανοίξει το παράθυρο διαμερίσματος στον τελευταίο όροφο και να κινείται επικίνδυνα στο περβάζι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο κενό. Ο δυνατός ήχος που ακούγεται δεν ήταν, ευτυχώς, από πρόσκρουση στο έδαφος, αλλά από την πτώση του πάνω σε ένα παλτό που είχαν απλώσει οι δύο γυναίκες ακριβώς από κάτω.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το παιδί διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης.

Η μία από τις δύο νοσοκόμες, η Άννα Καμπάσοβα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Λειτουργήσαμε ενστικτωδώς. Δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη. Το βλέπαμε να ανοίγει και να κλείνει το παράθυρο ξανά και ξανά. Στεκόμουν ακριβώς από κάτω. Μια άλλη γυναίκα με ρώτησε “να το πιάσουμε;” και απάντησα “ναι, πάμε”».

Όπως ανέφερε, το παιδί άρχισε να σκαρφαλώνει στο περβάζι «σαν να κατέβαινε από καναπέ», βάζοντας πρώτα το ένα πόδι και μετά το άλλο. «Καταλάβαμε ότι θα πέσει. Κάποιος φώναξε “πέφτει!” και μέσα σε μια στιγμή βρέθηκε στα χέρια μας», είπε χαρακτηριστικά.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το νήπιο κατάφερε να ανοίξει μόνο του το παράθυρο, χωρίς την παρουσία ενηλίκου στον χώρο. Την ώρα του περιστατικού, οι γονείς φέρεται να βρίσκονταν σε διαμέρισμα γειτόνων, ενώ ο 18χρονος αδελφός του ήταν στο σπίτι αλλά σε διαφορετικό δωμάτιο, παίζοντας βιντεοπαιχνίδια.

Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από την τοπική εισαγγελία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έμεινε χωρίς επίβλεψη και βρέθηκε σε τόσο επικίνδυνη θέση.

