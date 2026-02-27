Σοκ στη Ρωσία: Μωρό στο κενό από τελευταίο όροφο – Το ένστικτο που το έσωσε

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το μικρό παιδί να έχει ανοίξει το παράθυρο διαμερίσματος στον τελευταίο όροφο και να κινείται επικίνδυνα στο περβάζι.

Σοκ στη Ρωσία: Μωρό στο κενό από τελευταίο όροφο – Το ένστικτο που το έσωσε
27 Φεβ. 2026 13:03
Pelop News

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στην Saint Petersburg, όταν ένα βρέφος μόλις 18 μηνών βρέθηκε στο κενό από ύψος 33 μέτρων. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία, αν δεν υπήρχε η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση δύο νοσοκόμων.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το μικρό παιδί να έχει ανοίξει το παράθυρο διαμερίσματος στον τελευταίο όροφο και να κινείται επικίνδυνα στο περβάζι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο κενό. Ο δυνατός ήχος που ακούγεται δεν ήταν, ευτυχώς, από πρόσκρουση στο έδαφος, αλλά από την πτώση του πάνω σε ένα παλτό που είχαν απλώσει οι δύο γυναίκες ακριβώς από κάτω.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το παιδί διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης.

Η μία από τις δύο νοσοκόμες, η Άννα Καμπάσοβα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Λειτουργήσαμε ενστικτωδώς. Δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη. Το βλέπαμε να ανοίγει και να κλείνει το παράθυρο ξανά και ξανά. Στεκόμουν ακριβώς από κάτω. Μια άλλη γυναίκα με ρώτησε “να το πιάσουμε;” και απάντησα “ναι, πάμε”».

Όπως ανέφερε, το παιδί άρχισε να σκαρφαλώνει στο περβάζι «σαν να κατέβαινε από καναπέ», βάζοντας πρώτα το ένα πόδι και μετά το άλλο. «Καταλάβαμε ότι θα πέσει. Κάποιος φώναξε “πέφτει!” και μέσα σε μια στιγμή βρέθηκε στα χέρια μας», είπε χαρακτηριστικά.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το νήπιο κατάφερε να ανοίξει μόνο του το παράθυρο, χωρίς την παρουσία ενηλίκου στον χώρο. Την ώρα του περιστατικού, οι γονείς φέρεται να βρίσκονταν σε διαμέρισμα γειτόνων, ενώ ο 18χρονος αδελφός του ήταν στο σπίτι αλλά σε διαφορετικό δωμάτιο, παίζοντας βιντεοπαιχνίδια.

Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από την τοπική εισαγγελία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έμεινε χωρίς επίβλεψη και βρέθηκε σε τόσο επικίνδυνη θέση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ