Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 26χρονος νεκρός σε Airbnb με τραύμα από όπλο

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (4/11) ένας 26χρονος αλλοδαπός αλβανικής υπηκοότητας σε διαμέρισμα τύπου Airbnb επί της οδού Δωδεκανήσου στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ειδοποιήθηκε γύρω στις 21:30 από τηλεφώνημα 29χρονης Ελληνίδας, η οποία διέμενε προσωρινά μαζί του στο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το voria.gr, το θύμα, που ήταν χρήστης ναρκωτικών, φέρεται να έθεσε τέρμα στη ζωή του πυροβολώντας τον εαυτό του με όπλο που τοποθέτησε στον κρόταφο. Στο σημείο εντοπίστηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, φυσίγγια πυροβόλου όπλου, καθώς και το ίδιο το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Παράλληλα συνελήφθη η 29χρονη με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών

Η προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου διεξάγεται από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εναντίον της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας (ΤΔΕΕ) Λευκού Πύργου της Θεσσαλονίκης.

