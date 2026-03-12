Σοκ στη Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε γυναίκα σε καθεστώς σκλαβιάς για 25 χρόνια

Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις κακοποίησης που έχουν έρθει στο φως στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια αποκαλύφθηκε στο Γκλόστερσαϊρ, όπου η 56χρονη Amanda Wixon καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση επειδή κρατούσε για περισσότερα από 25 χρόνια μια ευάλωτη γυναίκα σε καθεστώς αιχμαλωσίας και καταναγκαστικής εργασίας. Το θύμα, που αναφέρεται στα βρετανικά μέσα ως «K», ζούσε υπό απόλυτο έλεγχο, απομονωμένη από τον έξω κόσμο και εκτεθειμένη σε συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, η γυναίκα είχε μαθησιακές δυσκολίες και μεταφέρθηκε στο σπίτι της Wixon στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν ήταν ακόμη έφηβη. Από τότε και μέχρι το 2021, ζούσε εγκλωβισμένη σε ένα σπίτι που περιγράφηκε ως βρώμικο και ακατάστατο, ενώ το δωμάτιό της παρομοιάστηκε από αστυνομικούς με «κελί». Κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, αναγκαζόταν να καθαρίζει, να εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες και να ζει με ελάχιστη τροφή, χωρίς κανονική πρόσβαση σε ιατρική και οδοντιατρική φροντίδα.

Η κακοποίηση, σύμφωνα με τις καταθέσεις που παρουσιάστηκαν στη δίκη, ήταν συνεχής και πολυεπίπεδη. Η Wixon φέρεται να χτυπούσε το θύμα, ακόμη και με κοντάρι σκούπας, να του ρίχνει χλωρίνη στο πρόσωπο, να του βάζει υγρό πιάτων στο στόμα και να του ξυρίζει επανειλημμένα το κεφάλι παρά τη θέλησή του. Η «K» είχε χάσει δόντια, έφερε ουλές και τραύματα, ενώ όταν εντοπίστηκε από τις αρχές ήταν υποσιτισμένη και παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα υγείας έπειτα από χρόνια παραμέλησης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2021, όταν ένας από τους γιους της Wixon, που είχε απομακρυνθεί από το σπίτι, προχώρησε σε καταγγελία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν μια γυναίκα τρομοκρατημένη, με σκυμμένο το κεφάλι, η οποία δήλωσε πως δεν αισθανόταν ασφαλής και πως δεχόταν διαρκώς χτυπήματα. Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν το εύρος της κακοποίησης, αλλά και το γεγονός ότι η δράστις λάμβανε επίδομα στο όνομα του θύματος, συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000 λίρες στη διάρκεια των ετών.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Wixon κρίθηκε ένοχη για εξαναγκασμό σε καταναγκαστική εργασία, παράνομη κράτηση και επιθέσεις που προκάλεσαν σωματικές βλάβες. Στην απόφαση της ποινής, το δικαστήριο υπογράμμισε τη βαρύτητα της υπόθεσης και τη βαθιά, μόνιμη βλάβη που προκλήθηκε στο θύμα, το οποίο έχασε ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στον φόβο, τον έλεγχο και τον εξευτελισμό.

Η ίδια η «K», σε δήλωσή της που διαβάστηκε στο δικαστήριο, ανέφερε πως, αν και σήμερα ζει με μια υποστηρικτική οικογένεια και προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της, τίποτα δεν μπορεί να της επιστρέψει τα 25 χρόνια που έχασε. Περιέγραψε ότι εξακολουθεί να ζει με τραύμα, εφιάλτες και καθημερινό άγχος, ενώ ακόμη και τώρα δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε πράγματα που για τους περισσότερους θεωρούνται αυτονόητα, όπως η χαλάρωση, η κίνηση έξω από το σπίτι και η αίσθηση ασφάλειας.

Μετά τη διάσωσή της, η γυναίκα φιλοξενείται από ανάδοχη οικογένεια, φοιτά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και, σύμφωνα με τις αρχές, αρχίζει σταδιακά να αποκτά μια πιο υγιή και σταθερή καθημερινότητα. Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στη Βρετανία για τα κενά προστασίας των ευάλωτων ανθρώπων και για το πώς μια τόσο ακραία μορφή κακοποίησης μπόρεσε να παραμείνει αόρατη για τόσα χρόνια.

