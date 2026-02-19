Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν

Εξελίξεις στη Βρετανία με τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με καταγγελίες για διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

19 Φεβ. 2026 12:10
Pelop News

Στη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου προχώρησαν οι βρετανικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με καταγγελίες για διαβίβαση εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αστυνομικές δυνάμεις είχαν μεταβεί στην κατοικία του, στο Wood Farm του Σάντριγχαμ, στην ανατολική Αγγλία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph, στο σημείο εθεάθησαν περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτικά, καθώς και περιπολικά χωρίς διακριτικά.

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση είχε ήδη από τις αρχές Φεβρουαρίου ανακοινώσει ότι εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά κρατικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν, με βάση πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής τα τελευταία χρόνια λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν, υπόθεση που είχε ήδη προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη δημόσια εικόνα του και οδήγησε στην απομάκρυνσή του από επίσημους ρόλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας ή τις επόμενες κινήσεις των δικαστικών αρχών.

