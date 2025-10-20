Σοκ στην Αγγλία, νεκρός ο 21χρονος γιος του παλαίμαχου διεθνή άσου Στιούαρτ Πιρς ΒΙΝΤΕΟ

'Εχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που είχε οδηγώντας ένα τρακτέρ!

20 Οκτ. 2025 21:31
Το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Στιούαρτ Πιρς κόντεψε να χάσει τη ζωή του όταν λίγο μετά την αναχώρηση της πτήσης του από τις ΗΠΑ για τη Βρετανία αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, αλλά η αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο του Καναδά και η έγκαιρη μεταφορά του στο νοσοκομείο αποδείχθηκε σωτήρια.

Ο αριστερός μπακ με τη σπουδαία καριέρα κυρίως στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Εθνική Αγγλίας στις δηλώσεις του μετά το εξιτήριο που πήρε μεταξύ άλλων είχε μιλήσει και για την οικογένεια του που σκεφτόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της περιπέτειας του.

Ωστόσο λίγους μήνες αργότερα ο Πιρς βιώνει τον χειρότερο εφιάλτη που θα μπορούσε να βιώσει ένας γονιός, καθώς θρηνεί την απώλεια του γιου του Χάρλι.

Ο 21χρονος, ο οποίος δεν ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, αλλά είχε ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση με αγροτικά προϊόντα, έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που είχε οδηγώντας ένα τρακτέρ.

Από την αστυνομία δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες με την οικογένεια στη λιτή ανακοίνωση της να αναφέρει: «Αυτή η σοκαριστική τραγωδία θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές αυτών που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Ο Χάρλι ήταν ένα χρυσό αγόρι με ένα μεταδοτικό χαμόγελο, μια ψυχή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλους όσους τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα το αστέρι μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μας γιε και αδελφέ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν οι σύλλογοι στους οποίους αγωνίστηκε (Νότιγχαμ, Γουέστ Χαμ, Μάντσεστερ Σίτ) με την Φόρεστ να αναφέρει: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για το θάνατο του Χάρλι Πιρς. Οι σκέψεις όλων μας στη Νότιγχαμ Φόρεστ είναι με τον Στιούαρτ και την οικογένειά του σε αυτή την πραγματικά δύσκολη στιγμή».
