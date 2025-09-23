Σοκ στην Καισαριανή: Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και 8χρονη κόρη του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (18.09.2025) στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή. Δύο οδηγοί τσακώθηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς, οδηγός αυτοκινήτου, να βγάλει σπρέι πιπεριού και να επιτεθεί στον 46χρονο που κινούνταν με μηχανάκι, μαζί με την 8χρονη κόρη του.

Ο δράστης ψέκασε και τους δύο, με τον πατέρα και το παιδί να νιώθουν έντονη δυσφορία. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 46χρονο στο νοσοκομείο, ενώ και η ανήλικη κόρη του διακομίστηκε προληπτικά για εξετάσεις.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού του οχήματος που τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



