Σοκ στην Παρί, ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του κατηγορούνται εμπορία ανθρώπων!

Υπάρχει καταγγελία εις βάρος τους

21 Ιαν. 2026 22:55
Pelop News

Μεγάλες περιπέτειες με τον νόμο έχουν ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του, καθώς υπάρχει καταγγελία εις βάρος τους για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία.

Ο ακραίος αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του Βικτόρια Τριάι κατηγορούνται για human trafficking (εμπορία ανθρώπων) και αδήλωτη εργασία, καθώς υπήρξε καταγγελία εις βάρος τους στην αστυνομία των Βερσαλιών.

Η καταγγελία έγινε από μια οικογένεια με κολομβιανές ρίζες αποτελούμενη από ένα ανδρόγυνο και τρία παιδιά, που εργαζόταν για υπηρεσίες του ζευγαριού μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025, χωρίς κάποιο νόμιμο καθεστώς, σε διάφορα πόστα (σεκιούριτι, μάγειρες, νταντάδες).

Οι οικονομικές απολαβές ήταν μικρότερες σε σχέση με το προβλεπόμενο, ενώ ήταν πολλές οι ώρες αδήλωτης εργασίας, με την καταγγελία να αναφέρει ότι εργαζόντουσαν έως και 84 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του δήλωσαν (μέσω του ατζέντη του Γάλλου μπακ) έκπληκτοι για τη συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά και άγνοια, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.

