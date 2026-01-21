Σοκ στην Παρί, ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του κατηγορούνται εμπορία ανθρώπων!

Μεγάλες περιπέτειες με τον νόμο έχουν ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του, καθώς υπάρχει καταγγελία εις βάρος τους για εμπορία ανθρώπων και αδήλωτη εργασία.

Ο ακραίος αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του Βικτόρια Τριάι κατηγορούνται για human trafficking (εμπορία ανθρώπων) και αδήλωτη εργασία, καθώς υπήρξε καταγγελία εις βάρος τους στην αστυνομία των Βερσαλιών.

Η καταγγελία έγινε από μια οικογένεια με κολομβιανές ρίζες αποτελούμενη από ένα ανδρόγυνο και τρία παιδιά, που εργαζόταν για υπηρεσίες του ζευγαριού μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025, χωρίς κάποιο νόμιμο καθεστώς, σε διάφορα πόστα (σεκιούριτι, μάγειρες, νταντάδες).

Οι οικονομικές απολαβές ήταν μικρότερες σε σχέση με το προβλεπόμενο, ενώ ήταν πολλές οι ώρες αδήλωτης εργασίας, με την καταγγελία να αναφέρει ότι εργαζόντουσαν έως και 84 ώρες εβδομαδιαίως.

Le joueur et sa femme sont accusés de traite d’êtres humains et de travail dissimulé par une famille colombienne. Entre septembre 2024 et novembre 202, un père, sa femme et leurs trois enfants ont été employés par le couple, sans cadre légal et… https://t.co/rwKnit6Xw2 — Paris Match (@ParisMatch) January 21, 2026

Ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του δήλωσαν (μέσω του ατζέντη του Γάλλου μπακ) έκπληκτοι για τη συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά και άγνοια, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.

🚨🚨| BREAKING: Lucas Hernandez and his wife have been accused of human trafficking and hidden labour. A Colombian family has accused that the couple made them work from September 2024 to November 2025 without a legal framework and with extremely long working hours. Each… pic.twitter.com/jPFfm5blGF — CentreGoals. (@centregoals) January 21, 2026

