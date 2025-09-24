Σοκ στο Αγρίνιο, στα 51 της χρόνια πέθανε γνωστή ακτινολόγος

Θλίψη και βαρύ πένθος προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση του πρόωρου χαμού της ακτινολόγου Κωνσταντίνας Κανάτα.

Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή ξαφνικα στο σπίτι της όπου εντοπίστηκε από συγγενικό της πρόσωπο.

Ήταν 51 ετών, εργαζόταν στο Νοσοκομείο Αγρινίου και ήταν μία από τις κόρες του αείμνηστου ουρολόγου Γιώργου Κανάτα.

Το πένθος είναι μεγάλο στους οικείους της, στην τοπική κοινωνία και στον υγειονομικό κόσμο της περιοχής.

Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα 24-09-2025, μετά την είδηση του θανάτου της αγαπητής συναδέλφου ΚΑΝΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της και αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ. Αγρινίου στην εξόδιο ακολουθία

2) Να εκφωνηθεί Επικήδειος από εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Αγρινίου

3) Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό της

4) Να κατατεθεί ποσό στην μνήμη της σε Κοινωφελές Ίδρυμα

Η Κανάτα Κωνσταντίνα γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ovidius της Κωνστάντζας στη Ρουμανία.

Εργαζόταν επί σειρά ετών με την Ειδικότητα της Ακτινολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Ήταν μία από τις κόρες του αείμνηστου πρώην Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, Γεωργίου Κανάτα.

