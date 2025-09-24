«Έχει κρίσεις άγχους, δεν είναι καθόλου εύκολο», η Διονυσία Κουκίου για την κακοποίηση της ανιψιάς της στο σχολείο

Για την κακοποίηση που υπέστη η ανιψιά της στο σχολείο μίλησε η Διονυσία Κουκίου και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το έφηβο κορίτσι ώστε να μπορέσει να αφήσει πίσω της το συμβάν.

Το γνωστό μοντέλο βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24.09.2025) ως καλεσμένη στην εκπομπή «Power Talk» και εξομολογήθηκε τα πάντα στην Τατιάνα Στεφανίδου. Όσα αναφέρθηκε μέσω της συνέντευξης της Διονυσίας Κουκίου το 13χρονο κορίτσι κακοποιήθηκε από ανήλικες συμμαθήτριες της και αναγκάστηκε να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια.

«Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για εκείνη αλλά για όλα τα παιδιά. Έχω το βήμα να βγω στην τηλεόραση να μιλήσω, αλλά πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν κακοποίηση και δεν το μαθαίνει κανείς. Δεν βγαίνω για εκείνη αλλά για τα υπόλοιπα παιδιά. Σαν κοινωνία λένε ότι φταίνε οι γονείς και τα παιδιά, πρέπει να εστιάσουμε να βρούμε το πρόβλημα του φαινομένου, από που πηγάζει όλο αυτό. Η Αστυνομία ενήργησε άμεσα και έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της», ανέφερε η Διονυσία Κουκίου στην αρχή της συνέντευξής της.

«Το παιδί έχει επιστρέψει στο σχολείο, οι θύτες πήραν μια διήμερη αποβολή και επέστρεψαν κι αυτοί στο σχολείο. Μετά από δυο ημέρες, το ένα από τα τέσσερα κοριτσάκια είπαν πάλι κάτι που δεν λέγεται στον αέρα – είναι απρεπής έκφραση -και της είπαν “ξέρεις και από μηνύσεις, θα τα πούμε”. Έκτοτε δεν την έχουν ενοχλήσει τα υπόλοιπα κορίτσια. Όλες μαζί το έκαναν», πρόσθεσε το γνωστό μοντέλο που πήρε μέρος και στον τελευταίο κύκλο του «Big Brother».

«Το παιδί έχει κρίσεις άγχους και δεν του είναι καθόλου εύκολο να επιστρέψει στο σχολικό περιβάλλον και να προαυλίζονται στον ίδιο χώρο. Περιμένω όμως την απόφαση της δευτεροβάθμιας που θα πω ότι μετά το βίντεο μου πήγε ο διευθυντής στο σχολείο», δήλωσε ακόμα η Διονυσία Κουκίου.

«Τα υπόλοιπα παιδάκια της είπαν ότι θα σταθούν δίπλα της. Η ανιψιά μου δεν έχει φόβο, έχει εμάς», ξεκαθάρισε στη συνέχεια.

