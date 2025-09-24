Καλάβρυτα: Αίτημα για παραχώρηση χώρου για αδέσποτα

Η δημοτική αρχή αποφάσισε, στο δημοτικό συμβούλιο, και κατάθεσε πρόταση στο Δασαρχείο Καλαβρύτων ώστε να παραχωρηθεί χώρος που ανήκει στο τελευταίο, με στόχο να δημιουργηθεί νέο, μεγαλύτερο καταφύγιο αδέσποτων.

24 Σεπ. 2025 20:00
Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, η οποία θα προσπαθήσει να φέρει λύση στον «πονοκέφαλο» που ακούει στο όνομα αδέσποτα, βάζει μπρος ο Δήμος Καλαβρύτων.

Πριν από λίγες μέρες, η δημοτική αρχή αποφάσισε, στο δημοτικό συμβούλιο, και κατάθεσε πρόταση στο Δασαρχείο Καλαβρύτων ώστε να παραχωρηθεί χώρος που ανήκει στο τελευταίο, με στόχο να δημιουργηθεί νέο, μεγαλύτερο καταφύγιο αδέσποτων.
Μάλιστα, υπάρχει και η μερική χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, οπότε η δημοτική αρχή περιμένει την απάντηση του Δασαρχείου.

Αυτή τη στιγμή λειτουργεί καταφύγιο αδέσποτων, λίγο έξω από την πόλη των Καλαβρύτων, με την ευθύνη του Δήμου και με τη συνδρομή τριών υπαλλήλων και ενός κτηνίατρου.

Για το θέμα μιλήσαμε με τον Εύθυμη Φλογερά αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Αδέσποτων ζώων, ο οποίος είπε: «Οπως παντού, έτσι και στα Καλάβρυτα υπάρχει πρόβλημα με τα αδέσποτα, ωστόσο στον δήμο μας καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε αυτό να εκλείψει. Στο καταφύγιο φιλοξενούμε έναν αριθμό αδέσποτων με τις καλύτερες προδιαγραφές, με καθημερινή σίτιση, καθαρισμό και εμβολιασμό.

Επίσης, δίνουμε βαρύτητα στη στείρωση, κάτι που πρέπει να κάνουν όλοι. Εχουμε ενημερώσει τις φιλοζωικές οργανώσεις ότι θα πρέπει άπαντες να ακολουθούν τον νόμο για στείρωση σε όλα τα αδέσποτα, γιατί διαφορετικά θα δυσκολέψουν τα δεδομένα τα επόμενα χρόνια. Αλλωστε, ο νόμος αναφέρει ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει ένα αδέσποτο και στη συνέχεια να το επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της περίθαλψης στα αδέσποτα, έχουμε κάνει αίτημα στο Δασαρχείο για να μας παραχωρήσει ένα μεγάλο χώρο αρκετών στρεμμάτων, για να κατασκευάσουμε εκεί ένα μεγαλύτερο καταφύγιο που θα δώσει ακόμα καλύτερη λύση στο ζήτημα των αδέσποτων. Επίσης, έχουμε συνεργασία με φιλοζωικές εταιρείες και παρέχουμε τροφή προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν, όμως επιμένω ότι θα πρέπει να γίνεται στείρωση σε όλα τα αδέσποτα.

Και τέλος, ως δήμος διεκδικούμε ακόμα μεγαλύτερη επιχορήγηση από το κράτος, καθώς αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε μόνο 17.000 ευρώ για τα αδέσποτα, ενώ οι δαπάνες μας ανέρχονται στις 150.000 ευρώ».
