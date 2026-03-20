Σοκ στο Αιγάλεω: Οδηγός σχολικού συνελήφθη για κάνναβη – Εξετάζεται χρήση πριν μεταφέρει μαθητές ΒΙΝΤΕΟ

Στη σύλληψη ενός 48χρονου στο Αιγάλεω προχώρησαν αστυνομικοί, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης. Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, αποκτά ξεχωριστή σοβαρότητα, καθώς ο συλληφθείς φέρεται να εργαζόταν ως οδηγός σχολικού λεωφορείου, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν από τη μεταφορά ανήλικων μαθητών.

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών που έφερναν τον 48χρονο να εμπλέκεται τόσο στην καλλιέργεια όσο και στη διακίνηση κάνναβης. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Μαρτίου, έξω από την κατοικία του στο Αιγάλεω.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου αποκαλύφθηκε ένας πλήρως οργανωμένος χώρος καλλιέργειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο χώρος ήταν εξοπλισμένος με θερμικούς λαμπτήρες, συστήματα ρύθμισης θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και φίλτρα ενεργού άνθρακα, στοιχεία που, κατά τις αρχές, παραπέμπουν σε συστηματική και οργανωμένη δραστηριότητα.

Κατά την επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε δενδρύλλια κάνναβης και 14 κλώνοι, ενώ εντοπίστηκε επίσης 1 κιλό και 550 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη 65,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 8 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης όχημα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ουσιών, μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό καλλιέργειας που βρέθηκε στον χώρο.

Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ του αποδίδεται και η κατηγορία της απόπειρας έκθεσης, λόγω της ιδιότητάς του ως οδηγού σχολικού λεωφορείου και της φερόμενης επικινδυνότητας της συμπεριφοράς του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

