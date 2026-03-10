Δυτική Αττική: Συμμορία παγίδευε ντελιβεράδες με ψεύτικες παραγγελίες – Μαχαίρια, ξυλοδαρμοί και 6 συλλήψεις

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν τα μέλη συμμορίας που φέρεται να παγίδευε και να λήστευε ντελιβεράδες σε περιοχές της δυτικής Αττικής, χρησιμοποιώντας ψεύτικες παραγγελίες μέσω εφαρμογών διανομής.

Δυτική Αττική: Συμμορία παγίδευε ντελιβεράδες με ψεύτικες παραγγελίες – Μαχαίρια, ξυλοδαρμοί και 6 συλλήψεις
10 Μαρ. 2026 14:42
Pelop News

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τη δράση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να λήστευε συστηματικά ντελιβεράδες σε περιοχές της δυτικής Αττικής, όπως η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλλός και το Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία: πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω εφαρμογών διανομής και στη συνέχεια έστηναν ενέδρα στους διανομείς.

Η παγίδα με τις ψεύτικες παραγγελίες

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ψευδή στοιχεία και άλλαζαν συνεχώς ονόματα και διευθύνσεις ώστε να μην εντοπίζονται. Οι παραγγελίες γίνονταν σε καταστήματα εστίασης από διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως η Αθήνα, το Αιγάλεω, η Νίκαια, τα Καμίνια και η Δραπετσώνα.

Ως σημεία παράδοσης επέλεγαν δρόμους με ελάχιστη κίνηση και κοντά στις κατοικίες τους.

Όταν οι διανομείς έφταναν στο σημείο, οι δράστες άλλαζαν την τελευταία στιγμή τη διεύθυνση παράδοσης, ώστε να απομακρύνουν τα θύματα από σημεία όπου υπήρχε κίνηση ή πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί.

Επιθέσεις με μαχαίρια και γκλοπ

Τα μέλη της ομάδας παρέμεναν κρυμμένα πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα και εμφανίζονταν ξαφνικά μπροστά στους ντελιβεράδες φορώντας κουκούλες ή κράνη τύπου full face.

Σύμφωνα με την έρευνα, ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, πτυσσόμενα γκλοπ, ενώ σε μία περίπτωση εντοπίστηκε και πιστόλι.

Σε αρκετές επιθέσεις φέρονται να τοποθετούσαν τα μαχαίρια στον λαιμό ή στις αρτηρίες των θυμάτων, ενώ ταυτόχρονα τους χτυπούσαν και τους εξύβριζαν.

Προσπαθούσαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους

Μετά τις ληστείες οι δράστες φρόντιζαν να εξαφανίζουν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να τους συνδέσουν με τις επιθέσεις.

Πετούσαν τις κάρτες SIM που χρησιμοποιούσαν για τις παραγγελίες – συχνά «πακιστανικά» νούμερα – και άλλαζαν συχνά συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Η δράση της ομάδας φαίνεται να ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 και μέσα σε λίγους μήνες φέρεται να είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα επιθέσεις.

Έξι συλλήψεις

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής προχώρησε τελικά στη σύλληψη έξι ατόμων, ανάμεσά τους και ενός ανήλικου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο από τους βασικούς πυρήνες της ομάδας – γνωστοί με τα προσωνύμια «Νταφού» και «Πατάτας» – φέρονται το τελευταίο διάστημα να είχαν εμπλακεί και σε διακίνηση κοκαΐνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:17 Γιατί προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:16 Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες
17:12 Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και μέτρα για χαμηλότερους λογαριασμούς
17:08 Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:05 Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον: Τα νέα δημοσιεύματα μιλούν για σχέση που δυναμώνει
17:00 Γιώργος Φλωρίδης στην «Π»: «Κίνδυνος για τη Δημοκρατία η επίθεση στη Δικαιοσύνη» ΒΙΝΤΕΟ
16:57 Στενά του Ορμούζ: Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη για την ασφάλεια στην περιοχή
16:57 Καναδάς: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο
16:52 Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ με την Παρί – Πότε θα κριθεί η συμμετοχή του Μόρις
16:46 Γιώργος Πανουσόπουλος: Η ζωή, η οικογένεια και το ξεχωριστό αποτύπωμά του στο ελληνικό σινεμά
16:43 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ημερομηνία – έκπληξη για τους ημιτελικούς
16:38 Αιγιάλεια: Συνέντευξη Τύπου Ανδριόπουλου για δημοτικά τέλη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας
16:31 Γ’ Εθνική: Τότε θα γίνει η κλήρωση των play offs και play outs
16:28 Πάτρα – 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο
16:23 Ανησυχία για το ψωμί μετά το νέο ενεργειακό σοκ – Τι λένε οι αρτοποιοί για τις τιμές
16:20 Η Βρετανία απορρίπτει προσωρινά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών
16:12 Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί
16:09 Σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση με drone
16:04 Ο Άραξος, οι «λύκοι» και ο «Σκορπιός» – Το σχέδιο της ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία
15:56 Η εποχή των αλλεργιών άρχισε – Τι να κάνετε από τώρα για να προστατευτείτε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ