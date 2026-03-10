Δυτική Αττική: Συμμορία παγίδευε ντελιβεράδες με ψεύτικες παραγγελίες – Μαχαίρια, ξυλοδαρμοί και 6 συλλήψεις

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τη δράση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να λήστευε συστηματικά ντελιβεράδες σε περιοχές της δυτικής Αττικής, όπως η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλλός και το Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία: πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω εφαρμογών διανομής και στη συνέχεια έστηναν ενέδρα στους διανομείς.

Η παγίδα με τις ψεύτικες παραγγελίες

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ψευδή στοιχεία και άλλαζαν συνεχώς ονόματα και διευθύνσεις ώστε να μην εντοπίζονται. Οι παραγγελίες γίνονταν σε καταστήματα εστίασης από διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως η Αθήνα, το Αιγάλεω, η Νίκαια, τα Καμίνια και η Δραπετσώνα.

Ως σημεία παράδοσης επέλεγαν δρόμους με ελάχιστη κίνηση και κοντά στις κατοικίες τους.

Όταν οι διανομείς έφταναν στο σημείο, οι δράστες άλλαζαν την τελευταία στιγμή τη διεύθυνση παράδοσης, ώστε να απομακρύνουν τα θύματα από σημεία όπου υπήρχε κίνηση ή πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί.

Επιθέσεις με μαχαίρια και γκλοπ

Τα μέλη της ομάδας παρέμεναν κρυμμένα πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα και εμφανίζονταν ξαφνικά μπροστά στους ντελιβεράδες φορώντας κουκούλες ή κράνη τύπου full face.

Σύμφωνα με την έρευνα, ήταν οπλισμένοι με μαχαίρια, πτυσσόμενα γκλοπ, ενώ σε μία περίπτωση εντοπίστηκε και πιστόλι.

Σε αρκετές επιθέσεις φέρονται να τοποθετούσαν τα μαχαίρια στον λαιμό ή στις αρτηρίες των θυμάτων, ενώ ταυτόχρονα τους χτυπούσαν και τους εξύβριζαν.

Προσπαθούσαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους

Μετά τις ληστείες οι δράστες φρόντιζαν να εξαφανίζουν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να τους συνδέσουν με τις επιθέσεις.

Πετούσαν τις κάρτες SIM που χρησιμοποιούσαν για τις παραγγελίες – συχνά «πακιστανικά» νούμερα – και άλλαζαν συχνά συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Η δράση της ομάδας φαίνεται να ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 και μέσα σε λίγους μήνες φέρεται να είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα επιθέσεις.

Έξι συλλήψεις

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής προχώρησε τελικά στη σύλληψη έξι ατόμων, ανάμεσά τους και ενός ανήλικου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο από τους βασικούς πυρήνες της ομάδας – γνωστοί με τα προσωνύμια «Νταφού» και «Πατάτας» – φέρονται το τελευταίο διάστημα να είχαν εμπλακεί και σε διακίνηση κοκαΐνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



