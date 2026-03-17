Σοκ στο δικαστήριο για τον 3χρονο Άγγελο: Το κατηγορητήριο περιγράφει μαρτύριο – «Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά»

Με εξαιρετικά βαριά στοιχεία άνοιξε στο Ηράκλειο η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, μιας υπόθεσης που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο από τις αρχές του 2025. Από την πρώτη κιόλας ημέρα της διαδικασίας, το κατηγορητήριο που αναγνώστηκε στο δικαστήριο αποτύπωσε με ανατριχιαστική λεπτομέρεια την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη το παιδί, δίνοντας νέα διάσταση στη φρίκη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της κατηγορούνται ότι χτυπούσαν συστηματικά το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας του εκτεταμένες σωματικές βλάβες, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η αναφορά ότι του χορηγούσαν ηρεμιστικά και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα για να καταστέλλονται οι αντιδράσεις και τα κλάματά του, ώστε να μην αντιλαμβάνονται οι γείτονες τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι.

Η εισαγγελέας περιέγραψε αναλυτικά τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα του μικρού Άγγελου, ενώ στη δικογραφία αποδίδεται στο ζευγάρι συνεχής κακοποίηση από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως και τις 26 Ιανουαρίου 2025. Το παιδί είχε μεταφερθεί τότε στο ΠΑΓΝΗ σε κωματώδη κατάσταση, με εξαιρετικά βαριά εγκεφαλική βλάβη, και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Στο εδώλιο δεν βρίσκονται μόνο η μητέρα και ο σύντροφός της. Μαζί τους παραπέμπεται και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος κατηγορείται για προηγούμενη κακοποίηση. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Από την πλευρά της υπεράσπισης της μητέρας ζητήθηκε να κλητευθεί ο παιδίατρος που παρακολουθούσε το παιδί πριν μεταφερθεί στην Κρήτη, ενώ η υπεράσπιση του συντρόφου της ζήτησε να κληθούν η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος που είχαν εμπλοκή στην υπόθεση κατά τη νοσηλεία του παιδιού.

Ο συνήγορος του πρώην συντρόφου της μητέρας υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί και ότι είναι μετανιωμένος επειδή δεν κατήγγειλε τη μητέρα. Παράλληλα, επανέφερε τον ισχυρισμό ότι την ημέρα που το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο νοσοκομείο είχε πέσει μόνο του από τη σκάλα. Η πλευρά του βιολογικού πατέρα υποστήριξε επίσης ότι εκείνος δεν είχε κακοποιήσει το παιδί και ότι είχε να το δει από τον Δεκέμβριο του 2023.

Η δίκη ξεκίνησε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη μητέρα και τον σύντροφό της να οδηγούνται στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν πολίτες και μέλη νεοσύστατου συλλόγου κατά της κακοποίησης παιδιών, οι οποίοι ζήτησαν δικαίωση στη μνήμη του μικρού Άγγελου και έστειλαν το μήνυμα ότι δεν πρέπει να υπάρξει άλλο παιδί που να υποστεί αντίστοιχη βία.

