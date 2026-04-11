Σοκ στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Έρευνα για ομαδικό βιασμό με εμπλοκή τριών πρώην παικτών της Μπρα

Σοκ έχει προκαλέσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο η υπόθεση που αφορά τρεις πρώην ποδοσφαιριστές της Bra Calcio, οι οποίοι βρίσκονται υπό έρευνα για ομαδικό βιασμό νεαρής γυναίκας, ενώ ένας εξ αυτών κατηγορείται και για διάδοση εκδικητικού πορνογραφικού υλικού.

Στο επίκεντρο της έρευνας ο Αλέσιο Ρόζα

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο Alessio Rosa, 22 ετών, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στη US Livorno 1915. Μαζί του ερευνώνται ο Fausto Perseu, που συνεχίζει την καριέρα του στην Giulianova Calcio, καθώς και ο Christ Jesus Mauete, που επίσης φέρεται να αγωνίζεται στη Λιβόρνο.

Η υπόθεση ερευνάται από την εισαγγελία του Asti, μετά από καταγγελία φοιτήτριας για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της 30ής Μαΐου, κατά τη διάρκεια εορτασμών για άνοδο ομάδας της περιοχής του Κούνεο στη Serie C.

“Stuprata dopo la festa per la Serie C”: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio https://t.co/dY9Sjz0oE5 — La Stampa (@LaStampa) April 9, 2026

Η καταγγελία της νεαρής γυναίκας

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή φοιτήτρια βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης και σωματικής αδυναμίας όταν αποδέχτηκε πρόσκληση του Περσέου να μεταβεί σε διαμέρισμα, όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι δύο ποδοσφαιριστές.

Εκεί, όπως υποστηρίζει, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τους τρεις άνδρες. Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από την ύπαρξη καταγεγραμμένου υλικού. Σε βίντεο που εξετάζεται από τις αρχές, ακούγεται ένας εκ των εμπλεκομένων να απευθύνεται στη νεαρή, ενώ εκείνη εμφανίζεται να απαντά ότι δεν θα προβεί σε καταγγελία. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα κατέθεσε επίσημη μήνυση.

Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι ο Ρόζα φέρεται να κατέγραψε και να διέδωσε φωτογραφίες και βίντεο από τις επίμαχες πράξεις μέσω ιδιωτικών συνομιλιών, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του.

Η ψυχολογική κατάσταση της καταγγέλλουσας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει χρειαστεί νοσηλεία μετά από απόπειρες αυτοκτονίας και έχει διακόψει προσωρινά τις σπουδές της.

Τι υποστηρίζει η πλευρά των κατηγορουμένων

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών ποδοσφαιριστών απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι. Παράλληλα, έχουν ήδη καταθέσει αιτήματα για συνοπτική εκδίκαση της υπόθεσης.

Από την πλευρά της, η US Livorno 1915, στην οποία αγωνίζεται σήμερα ο Ρόζα, ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση ότι ενημερώθηκε πρόσφατα για την υπόθεση και ότι τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν συμβεί πριν από τη συνεργασία της με τον παίκτη. Ο σύλλογος τόνισε τον σεβασμό του προς τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο αθωότητας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την αυστηρή καταδίκη κάθε μορφής βίας.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τόσο τη Δικαιοσύνη όσο και τον χώρο του ιταλικού ποδοσφαίρου. Οι εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

