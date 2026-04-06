Σοκ στο Μαρούσι: Διπλή(!) πτώση 27χρονης από τον 4ο όροφο, συνελήφθη ο σύζυγός της

Μπροστά σε μια ιδιότυπη υπόθεση βρίσκονται οι αρχές στο Μαρούσι, μετά το περιστατικό της διπλής πτώσης μιας 27χρονης γυναίκας από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 27χρονη, υπήκοος Ουκρανίας, έπεσε αρχικά από το διαμέρισμα όπου διέμενε με τον 29χρονο σύζυγό της στην οδό Αγράφων. Κατά την πρώτη πτώση, η γυναίκα προσγειώθηκε στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμά της, με τον σύζυγό της –ρωσικής καταγωγής– να καλεί ιδιωτικό ασθενοφόρο για την παροχή βοηθειών.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή λίγη ώρα αργότερα, όταν η 27χρονη βρέθηκε για δεύτερη φορά στο κενό από το ίδιο μπαλκόνι. Αυτή τη φορά, η γυναίκα κατέληξε στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατα τραύματα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε κρίσιμη χειρουργική επέμβαση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου συζύγου της με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου προσήχθη και μια 65χρονη γυναίκα, ένοικος του διαμερίσματος στον τρίτο όροφο, όπου είχε προσγειωθεί η 27χρονη την πρώτη φορά.

