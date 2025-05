Σοκ στο Βέλγιο: Πάτησαν οπαδό με δίκυκλο (βίντεο)

Δυστυχώς για μια ακόμα φορά, ο τελικός του Κυπέλλου του Βελγίου ανάμεσα στην Άντερλεχτ και της Μπριζ στιγματίστηκε από επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων πριν τη σέντρα του αγώνα.

Αυτό όμως που προκαλούν σοκ είναι βίντεο που κυκλοφορούν στα διαδίκτυο Δεκάδες βίντεο με συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Σ’ ένα από αυτά, ένας φίλος της Μπριζ δέχθηκε σοκαρίστηκε επίθεση από οπαδούς της Άντερλεχτ.

Η Μπριζ στέφθηκε Κυπελλούχος Βελγίου, μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Άντερλεχτ στον τελικό, με τον Χρήστο Τζόλη να σηκώνει την κούπα, έχοντας δώσει την ασίστ στο δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Ο αγώνας στιγματίστηκε από επεισόδια πριν τη σέντρα, με τους δρόμους των Βρυξελλών να μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη.

