Σοκάρει ο Έλληνας kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς: «50-60 άτομα μπούκαραν στο ρινγκ και μας ποδοπάτησαν»

Στιγμές τρόμου βίωσε ο Έλληνας kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς, μετά τη συντριπτική του νίκη απέναντι σε Σέρβο αντίπαλο, όταν θεατές εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον ίδιο και στην αποστολή του, μετατρέποντας τον αγωνιστικό χώρο σε πεδίο μάχης.

Όπως περιγράφει ο ίδιος στο newsit.gr, η επίθεση ξεκίνησε τη στιγμή που είχε γονατίσει στο ρινγκ για να προσευχηθεί και να χαιρετήσει το κοινό. Ο αδελφός του Σέρβου αθλητή φέρεται να τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, ενώ ακολούθησε μαζική εισβολή δεκάδων ατόμων.

«Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ασχολούμαι χρόνια με τον πρωταθλητισμό και δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για έναν καβγά, αλλά για 50-60 άτομα που μπήκαν μέσα και μας ποδοπάτησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν οργανωμένο – το έβλεπα να έρχεται»

Ο Γιάννης Τσουκαλάς εκτιμά ότι οι δράστες ήταν οργανωμένοι οπαδοί. «Ήταν ένα κομμάτι της εξέδρας που φαινόταν διαφορετικό. Εγώ από την αρχή το είχα καταλάβει. Δεν είμαι προκλητικός άνθρωπος και προσπαθούσα να κρατήσω χαμηλό προφίλ», σημείωσε.

Όπως εξηγεί, ακόμη και μετά τη νίκη του δεν πανηγύρισε. «Όταν έριξα τον αντίπαλο νοκ άουτ, δεν πανηγύρισα. Ήταν όνειρο ζωής για μένα, αλλά έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά. Βγήκα με την ελληνική σημαία, την έδωσα αμέσως στον προπονητή μου και έκανα υπόκλιση ταπεινά».

«Έβλεπα να έρχεται ολόκληρη η κερκίδα»

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο αδελφός του Σέρβου αθλητή εισέβαλε στο ρινγκ. «Με χτύπησε πρώτος και μετά όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έβλεπα να έρχεται μια ολόκληρη κερκίδα προς το μέρος μας. Ήταν 60, 70, 80 άτομα. Δεν μπορούσα καν να συνειδητοποιήσω τι συνέβαινε. Απλά περίμενα να τελειώσει», περιγράφει.

Παρά τις προσπάθειες των σεκιούριτι, ο αριθμός των εισβολέων ήταν μεγάλος και η κατάσταση ανεξέλεγκτη.

Σωτήρια η παρέμβαση της αστυνομίας

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση της αστυνομίας. «Από τη στιγμή που μπήκε η αστυνομία, άλλαξαν όλα. Με πήραν κυριολεκτικά αγκαλιά για να με βγάλουν γρήγορα έξω. Εκεί κατάλαβα ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος», είπε.

Ο Έλληνας αθλητής ευχαρίστησε δημόσια και τον υπουργό Αθλητισμού της Σερβίας, ο οποίος, όπως ανέφερε, παρενέβη προσωπικά ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αποστολής και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Τι λέει ο αδελφός του αθλητή

Την αγωνία που έζησε η οικογένεια παρακολουθώντας το περιστατικό σε ζωντανή μετάδοση περιέγραψε ο αδελφός του Γιάννη Τσουκαλά. «Βλέπαμε live να πετιούνται καρέκλες στο ρινγκ και μετά χάσαμε κάθε επαφή. Για δύο ώρες δεν ξέραμε τι έχει συμβεί», είπε.

Όπως τόνισε, ο Έλληνας αθλητής δεν προκάλεσε σε κανένα σημείο. «Ζήτησε από τον προπονητή του να μην τον σηκώσει στον αέρα για να μη δημιουργηθεί ένταση και γονάτισε για να υποκλιθεί στους θεατές. Τότε δέχτηκε την πρώτη μπουνιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ, ενώ η πλευρά του ηττημένου αθλητή εξέδωσε αργότερα ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη, επιρρίπτοντας ευθύνες στο προπονητικό τιμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UFIGHT.gr (@ufight.gr)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



