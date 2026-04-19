Σοκάρει ο πατέρας της Μυρτώς, υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα κυκλώματος μαστροπείας

Σοκάρουν τα όσα αναφέρει ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς ο οποίος υποστηρίζει ότι η κόρη του υπήρξε θύμα κυκλώματος μαστροπείας. Όπως λέει, σκοπός των δραστών ήταν να την απαγάγουν και να τη μεταφέρουν στην Αθήνα.

«Κάνω τον Μαγκάιβερ. Δεν ξέρω, εικασίες κάνω. Πήραν το κινητό της κόρης μου, όποιος ήθελε μπορούσε να γράψει τα μηνύματα», είπε ο πατέρας της Μυρτώς στο Mega.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πίσω από το τραγικό περιστατικό βρίσκεται ένα οργανωμένο κύκλωμα. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως το κύκλωμα αυτό είχε παγιδεύσει τη Μυρτώ με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευσή της για οικονομικό όφελος.

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Νωρίτερα σήμερα (19/4) ο Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, η εν εξελίξει κύρια ανάκριση ενδέχεται να διευρύνει τον κύκλο των εμπλεκόμενων προσώπων, φέροντας στο φως νέα δεδομένα για τον θάνατό της.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε πως «όλοι οι γιατροί ήταν στις θέσεις τους στο νοσοκομείο, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, εκτίμησε ότι το προσεχές διάστημα θα προκύψουν στοιχεία που ίσως οδηγήσουν σε ευθύνες και άλλων ατόμων, τονίζοντας πως μέσα από την ανάκριση «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί». Παρόλο που οι τοξικολογικές εξετάσεις θα βοηθήσουν, σημείωσε ότι «σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν οι ώρες ή και οι ημέρες πριν από τη νοσηλεία, εξετάζοντας τις επαφές της κοπέλας, τηλεφωνικές ή διαδικτυακές, με άτομα που κινούνταν στον χώρο της.

Αναφορικά με τη νοσηλεία, και το πώς το διαχειρίστηκαν οι γιατροί, ο δικηγόρος μετέφερε τη διαβεβαίωση της μητέρας της 19χρονης ότι «ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό».

Σε ανάλογο ύφος, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, περιέγραψε τις προσπάθειες των ιατρών στα επείγοντα, σημειώνοντας ότι παρά την άμεση κινητοποίηση καρδιολόγου και αναισθησιολόγου και την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωσης, η κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο έχοντας ήδη εξασθενημένες τις ζωτικές της λειτουργίες.

«Προσπαθούσαν επί 77 λεπτά να την επαναφέρουν»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστήριξε πως η τραγωδία οφείλεται στην καθυστέρηση των κατηγορουμένων να καλέσουν σε βοήθεια και όχι σε ελλείψεις του υγειονομικού συστήματος. Ανέφερε ότι το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε σε τρία λεπτά, βρίσκοντας τη 19χρονη σε ημιθανή κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

