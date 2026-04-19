Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή

Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
19 Απρ. 2026 13:06
Pelop News

Τρέχουν οι εξελίξεις στο τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης στη λεωφόρο Λιοσίων, όπου το κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαριές κακώσεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Τροχαίας, τρία άτομα συνελήφθησαν για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με ψευδείς καταθέσεις και απόκρυψη της αλήθειας γύρω από το περιστατικό. Ενώ έχει ταυτοποιηθεί και ο οδηγός του οχήματος που αναζητούνταν από τις Αρχές. Ο Σουδανός, που εμφανίστηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής και συνελήφθη,  είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ασέλγειας για απειλές και πιθανότατα δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα της 18ης Απριλίου, όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες –όπως διαπιστώθηκε– περιέγραψαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.

Παράσυρση 16χρονης Λιοσίων: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τρία άτομα, μάχη για τη ζωή δίνει η ανήλικη

Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε μόνος του στις αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης, με οδηγό πρόσωπο που γνώριζε από την εργασία του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ενημερώσουν την αστυνομία. Αυτή ήταν και η μαρτυρία- κλειδί για την υπόθεση και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη των δύο για την ψευδή δήλωση της κλοπής.

Οι αρχές εκτιμούν ότι  στόχος τους ήταν να μην αποκαλυφθεί ο υπαίτιος οδηγός. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:19 Αμπελος Ακράτα: Και η ομάδα Αχαιός μπήκε στη μάχη της φωτιάς
14:11 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
14:06 Αγνωστοι βεβήλωσαν με μαύρη μπογιά το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
13:56 Σάρωσε  τα μετάλλια η Μαρίλια Μανίκα του Ατλαντα Πατρών
13:46 ΗΠΑ: Συναγερμός από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Αχαΐα: Χειροπέδες και τσουχτερό πρόστιμο για την πυρκαγιά στην Άμπελο
13:21 Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους»
13:10 Ένας ακόμα θρύλος στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»: Το μυστήριο με το δαχτυλίδι και τον αυτόχειρα
13:07 Κανελλόπουλος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες»
13:06 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
12:56 Σεισμός στην Κρήτη: Καθησυχαστικός ο Ευθύμης Λέκκας
12:54 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Η Ηλιδα νίκησε την ΑΓΕΖ με καλάθι στα 2΄΄
12:48 Κεφαλονιά: Μαζική κινητοποίηση στο Αργοστόλι ενάντια στα ναρκωτικά
12:40 Σαν σε ταινία: Έφιππος αστυνομικός κυνηγά κλέφτρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη ΒΙΝΤΕΟ
12:34 Ο Προμηθέας στον τελικό του Εφηβικού με τον Ολυμπιακό – Φωτογραφίες
12:33 Ουκρανικός στρατός: Βομβαρδίσαμε εργοστάσιο κατασκευής drone στην Τάγκαρονγκ
12:24 Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές
12:15 Κοινωνικός Τουρισμός: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και από συνταξιούχους
12:12 Αθηνόδωρος: Εντυπωσιακή η παρουσία στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18
12:08 Τραγωδία στην Πάτρα: Αυτοκτόνησε λίγο πριν την κηδεία της αδερφής του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
